La chaleur record condamne les coraux au pire blanchiment jamais vu

Le blanchissement des coraux (Acropora spp.) dans la Grande Barrière de corail / Crédit : Roff, Wikipedia

La chaleur record condamne les récifs coralliens au pire blanchissement jamais enregistré à l’échelle mondiale. Le pourcentage de coraux soumis au stress thermique augmente d’environ 1% par semaine, comme le confirment les scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agence scientifique américaine chargée de surveiller les conditions océaniques et atmosphériques. Le phénomène s’étend à de vastes zones des océans Atlantique, Pacifique et Indien, déclenchant un événement mondial (le quatrième au niveau mondial et le deuxième au cours des dix dernières années) qui risque maintenant de dépasser le pic précédent de 2017, lorsque plus de 56% des récifs coralliens de la planète ont subi un stress thermique suffisamment élevé pour entraîner le blanchissement.

Qu’est-ce que le blanchissement des coraux et quelles en sont les causes

Le blanchissement des coraux (coral bleaching) est un processus au cours duquel les coraux deviennent blancs en raison de la perte d’algues symbiotiques et de pigments photosynthétiques. Cette perte peut être due à divers facteurs de stress, tels qu’une température de l’eau trop élevée, un manque de lumière ou de nutriments, bien que le stress thermique, en conséquence de l’augmentation des températures de l’eau océanique due au changement climatique, en soit la principale cause.

« Alors que les océans du monde continuent de se réchauffer, le blanchissement des coraux devient de plus en plus fréquent et grave« , explique Derek Manzello, coordinateur du Coral Reef Watch (CRW), le programme de surveillance et de prévision des impacts climatiques sur les récifs coralliens du monde entier promu par la NOAA. « Lorsque ces événements sont suffisamment graves ou prolongés, ils peuvent entraîner la mort des coraux, ce qui nuit aux personnes qui dépendent des récifs coralliens pour leur subsistance. »

Le blanchissement des coraux, en particulier à grande échelle, a des répercussions non seulement sur l’écosystème marin, la perte de biodiversité et l’abondance des poissons, mais il se répercute également sur les économies qui dépendent de la pêche, donc sur les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. Un événement de blanchissement, d’autre part, n’implique pas nécessairement que les coraux mourront. « Si le stress qui déclenche le blanchissement diminue« , souligne la NOAA, « les coraux peuvent se rétablir et les récifs coralliens pourront continuer à fournir les services écosystémiques sur lesquels nous comptons tous. »

Le blanchissement des coraux risque maintenant d’être le pire jamais enregistré

Les données suggèrent que le nouvel événement mondial de blanchissement des coraux, le quatrième jamais enregistré et le deuxième des dix dernières années, risque de devenir le pire de tous les temps. « De février 2023 à avril 2024, un blanchissement significatif des coraux a été documenté à la fois dans l’hémisphère nord et dans l’hémisphère sud de chaque bassin océanique majeur« , a souligné Manzello, précisant que le blanchissement a été confirmé dans de vastes zones de l’Atlantique (dans tous les tropiques, y compris les Caraïbes, la Floride et le Brésil), du Pacifique tropical oriental (y compris le Mexique, El Salvador, le Costa Rica, le Panama et la Colombie), de la Grande Barrière de corail en Australie, du Pacifique Sud (Fidji, Vanuatu, Tuvalu, Kiribati, Samoa et Polynésie française) et de l’océan Indien (mer Rouge, y compris le golfe d’Aqaba, le golfe Persique et le golfe d’Aden). »

« La NOAA« , précise l’Agence, « a reçu la confirmation d’un blanchissement répandu aussi dans d’autres zones du bassin de l’océan Indien, dont la Tanzanie, le Kenya, l’île Maurice, les Seychelles, Tromelin, Mayotte et au large de la côte occidentale de l’Indonésie« .

La situation a été aggravée par les effets du phénomène El Niño, le réchauffement de l’océan Pacifique, qui, en plus du stress thermique dû au réchauffement climatique, a déjà conduit plus de 54% des zones de récifs coralliens à subir un événement de blanchissement au cours de la dernière année. Il est donc à craindre, a précisé Manzello, que le pic atteint en 2017 soit bientôt dépassé, lorsque 56% des coraux mondiaux ont été touchés, car « le pourcentage de récifs coralliens soumis au stress thermique augmente d’environ 1% par semaine« .