Jeune de 14 ans présente une solution innovante pour traiter le cancer de la peau : savon

Nous sommes encore à quelques décennies de résoudre les différents types de cancer qui existent. Mais nous sommes sur la bonne voie. Parfois, la guérison peut être juste devant nos yeux. Un exemple en est la découverte fantastique faite par un adolescent de 14 ans. Il a reçu un prix pour sa solution innovante visant à traiter le cancer de la peau avec du savon.

Savon pour combattre le cancer de la peau

Heman Bekele, un élève de huitième année en Virginie, a remporté le défi du jeune scientifique 3M 2023, recevant un prix de 25 000 dollars (environ 23 000 euros).

Son invention, un savon pas cher pour le traitement du cancer de la peau, pourrait représenter un nouvel espoir pour des millions de personnes atteintes de la maladie. Bekele, âgé de 14 ans, a non seulement remporté le prix, mais a également attiré l’attention par son approche économique et accessible dans la lutte contre le cancer.





Une idée révolutionnaire dans le domaine de l’oncologie

Le principe sous-jacent à ce savon est de stimuler le système immunitaire du corps pour combattre le cancer. Il contient des molécules spécifiques qui stimulent le système immunitaire ; par conséquent, l’utilisation du savon réactive les cellules immunitaires de la peau capables de combattre le mélanome.

Ce mécanisme repose sur des théories précédemment démontrées par d’autres traitements du cancer de la peau, tels qu’une crème topique initialement développée pour traiter les verrues génitales.

La motivation derrière l’innovation

Au cours de ses recherches pour le concours, Bekele a réalisé que bien que le cancer de la peau soit une maladie traitable, de nombreux patients n’ont pas accès au traitement en raison de son coût élevé.

Ce n’est pas vraiment économique ou accessible à tout le monde. Une étude de 2014 a estimé que le coût annuel des traitements contre le mélanome aux États-Unis était de 8,1 milliards de dollars.

Bekele a calculé que la production de 20 barres de son savon coûterait moins de 10 dollars, mettant en évidence l’accessibilité de son produit comme l’une de ses principales motivations.

Plans et défis

Avec les fonds du prix, Bekele espère faire avancer son savon à travers le processus d’approbation de la FDA et mettre son produit sur le marché en tant que traitement accessible. De plus, il a l’ambition d’étendre son travail dans le domaine à but non lucratif pour aider le plus grand nombre de personnes possible et explorer d’autres domaines tels que le génie génétique et électrique.

J’ai encore beaucoup à apprendre et je suis très enthousiaste de voir où tout cela me mène.

A déclaré Bekele.





Malgré les défis auxquels il est confronté, sa perspective et sa détermination restent fortes alors qu’il poursuit son voyage dans le monde de la science et de l’innovation.

La communauté scientifique et médicale a accueilli la proposition de Bekele avec intérêt, anticipant la réalisation de plus d’études pour valider l’efficacité de son savon.

Si ses bienfaits se confirment, ce jeune scientifique aura non seulement établi une référence dans le traitement rentable du cancer de la peau, mais il aura également démontré comment la curiosité et le dévouement des jeunes peuvent conduire à des solutions véritables et transformantes dans le domaine de la médecine.