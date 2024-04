La vidéo qui a cassé l’algorithme: personne ne comprend pourquoi elle a des millions de vues

Leah Halton est créatrice de contenu. Au début de février, elle a publié une vidéo devenue virale sur TikTok: elle a maintenant dépassé les 600 millions de vues. Une attention pas claire pour un contenu assez banal.

La structure des algorithmes qui régissent les réseaux sociaux est l’un des secrets les mieux gardés de notre époque. Parfois, il suffit d’un geste, d’une couleur ou d’un son approprié pour amener un contenu dans le flux de millions de smartphones. Lorsque l’algorithme ne fonctionne pas, il suffit de remplir la vidéo de nombreuses promotions payantes. Ce qui se passe actuellement avec la dernière vidéo publiée par Leah Halton dépasse les règles que nous connaissions jusqu’à présent.

La vidéo a été publiée le 6 février. Depuis lors, elle a continué à croître pour atteindre 600 millions de vues. Les « j’aime » sont également très élevés : 45 millions. Ce n’est pas la vidéo la plus regardée sur TikTok. Il y a une ancienne vidéo publiée par le créateur Zach King en 2019 qui a dépassé les deux milliards de vues. Même si les « j’aime » se sont arrêtés à 24 millions. La donnée étrange ne réside pas dans les chiffres mais dans le contenu.

Alors que la vidéo de Zach King était un montage curieux à bord d’un balai volant, il n’y a rien dans la vidéo de Leah Halton. La créatrice est dans une voiture, sur le siège passager. Elle se rapproche d’abord de la caméra, puis s’éloigne et fredonne la chanson en arrière-plan. Les notes sont celles de « Praise Jah in the Moonlight » de YG Marley. Rien de plus.

Un précédent est celui de la vidéo virale lancée par Bella Poarch en 2020. Ici aussi, une vidéo simple avec une chanson en arrière-plan. Cette vidéo avait atteint plus de 800 millions de vues et avait lancé sa carrière de créatrice. Encore une fois, les mécanismes qui ont rendu cette vidéo virale ne sont pas exactement clairs.

Dans ces cas, un effet tsunami se crée souvent. La vidéo commence à devenir virale, des duos et des reprises arrivent, d’autres utilisateurs commencent à rechercher la vidéo, la commentent et la revoient. Et ainsi la vidéo devient encore plus virale. À un moment donné, cet effet s’arrête également. Dans le cas de Leah Halton, il semble que l’ascension ne fasse que commencer.