Les rivaux Apple et Samsung sont plus proches que la plupart des personnes ne le pensent…

Ils donnent nom et forme au meilleur de ce qui se fait dans le monde de la technologie, en concevant des équipements qui convainquent et fidélisent les consommateurs. Malgré la rivalité bien connue, saviez-vous qu’Apple et Samsung entretiennent un partenariat depuis de nombreuses années ? Les entreprises sont plus proches que beaucoup ne le pensent probablement.

Chaque année, nous découvrons les propositions avec lesquelles les deux sont en concurrence sur les différents marchés. Pour certains, Apple surprend à chaque lancement, innovant et ornant de plus en plus le marché de technologie. Pour d’autres, le véritable gourou technologique est Samsung, dont les nouvelles fonctionnalités sont finalement adoptées par la firme de Cupertino.

Ce que beaucoup ne savent pas, c’est que les deux collaborent, améliorent le marché et proposent ensemble des propositions passionnantes.

Selon un article d’Android Authority, Samsung joue un rôle crucial dans la fabrication de nombreux produits phares d’Apple et gagne par conséquent des milliards de dollars grâce à ce partenariat.

Il est connu des plus attentifs qu’Apple ne fabrique pas chaque version de ses équipements. En effet, le géant de la pomme pense et conçoit les produits, mais confie leur construction et certains composants à d’autres entreprises.

La liste des fournisseurs d’Apple inclut, fait intéressant, Samsung. Outre les fameuses propositions de téléviseurs et de smartphones que l’on connaît si bien, les filiales sud-coréennes fournissent des versions pour l’iPhone, au premier rang desquelles Samsung Electronics, puisqu’elles livrent les écrans OLED.

En effet, la même source indique que Samsung est le principal fournisseur d’écrans OLED d’Apple depuis l’iPhone 4, et fabrique la plupart des écrans pour l’iPhone 15. Avec Apple réduisant ses commandes à BOE en raison de problèmes de qualité et avec LG Display ne fournissant que des écrans OLED. Pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, Samsung est la seule entreprise à fournir des écrans OLED pour les quatre modèles d’iPhone 15.

La qualité d’Apple a le doigt sur Samsung

Comme on le rappelle, en 2017, Samsung a davantage profité de l’iPhone X que du Galaxy S8, son principal appareil cette année-là. Selon le Wall Street Journal, le sud-coréen aurait vendu à Apple un nombre impressionnant de 180 à 200 millions d’écrans OLED pour l’iPhone X.

Cela a été possible grâce à la domination de Samsung dans les écrans OLED, les flash NAND et les puces DRAM, composants qu’Apple n’a pas pu obtenir en quantité suffisante pour sa gamme iPhone. De plus, Samsung était et continue d’être la seule entreprise capable de satisfaire la demande d’Apple pour ces composants tests.

Cette relation commerciale dure depuis de nombreuses années et a profité aux deux sociétés, car Apple obtient des composants de pointe et Samsung gagne de grosses sommes d’argent qui l’aident à rechercher et développer de nouvelles solutions technologiques. Selon Bloomberg, le géant à la pomme envisage cependant de remplacer les écrans OLED de ses équipements par des MicroLED, ce qui pourrait éventuellement abandonner Samsung.

Bien que la société sud-coréenne fournisse également à Google des composants pour le Pixel, force est de constater que les revenus résultant de ce partenariat sont considérablement inférieurs à ceux fournis par Apple.

Samsung est un peu partout

Bien qu’Apple soit l’un des partenariats les plus rentables de Samsung, la société sud-coréenne est présente dans les produits de nombreuses autres marques, contribuant à la qualité et au succès conséquent de nombreuses propositions.

Comme mentionné, Samsung est un peu partout :