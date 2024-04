Nouvelle espèce de tigre chat découverte en Amérique : les images du merveilleux félin

Après avoir analysé en détail des données écologiques, biogéographiques, morphologiques et génétiques, une équipe de recherche internationale a découvert une nouvelle espèce magnifique de chat tigre en Amérique centrale et du Sud. Que savons-nous sur ce petit félin.

Dans le Centre et le Sud de l’Amérique, une nouvelle et magnifique espèce de chat tigre, un petit félin sauvage légèrement plus long qu’un chat domestique typique (Felis silvestris catus) mais plus léger et « élancé », a été découverte. Jusqu’à présent, on pensait qu’il existait deux espèces de chat tigre : le chat tigre du nord ou chat tigre de la savane (Leopardus tigrinus), connu également sous le nom de tigrillo, cunaguaro ou oncilla ; et le chat tigre du sud ou chat tigre de la forêt atlantique (Leopardus guttulus). Les chercheurs reconnaissaient également certaines sous-espèces de ces merveilleux animaux, l’une d’entre elles étant déjà fortement soupçonnée d’être une espèce à part entière. Grâce à une nouvelle étude approfondie, une troisième espèce a également été confirmée, que les taxonomistes ont décidé d’appeler chat tigre nébuleux (Leopardus pardinoides). Les trois espèces ont une répartition géographique bien séparée, mais présentent également d’autres différences morphologiques en termes de taille et de proportions du corps, ainsi que dans la coloration de la fourrure.

La troisième espèce de chat tigre a été découverte par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques brésiliens de l’Université d’État du Maranhão (UEMA), qui ont collaboré étroitement avec des collègues de nombreux instituts et centres de recherche, dont l’Initiative pour la conservation des chats tigre (TCCI) ; la Fondation pour la conservation des petits félins sauvages (États-Unis) ; l’Université catholique pontificale de Rio Grande do Sul (PUCRS) ; et l’Institut botanique de Diamantina. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Tadeu G. de Oliveira, professeur au Département de biologie de l’université brésilienne, ont réussi à distinguer les trois espèces de chat tigre après avoir mené une analyse approfondie des données écologiques, biogéographiques et phénotypiques des quatre sous-espèces de chat tigre connues. Au total, plus de 1 400 documents, y compris des spécimens de musée, des images et d’autres sources, ont été étudiés, tous rigoureusement vérifiés par des experts. « Les données morphologiques ont été obtenues à partir d’archives institutionnelles/personnelles », tandis que les « modèles d’observation ont été établis en intégrant des enregistrements de musée et des photographies/pièges photographiques », ont expliqué de Oliveira et ses collègues dans le résumé de l’étude.

En croisant toutes les données, y compris les données génétiques, la distinction entre les trois espèces de chats tigres est clairement apparue. Le chat tigre du nord, qui vit dans la savane de la Guyane et du centre du Brésil ; le chat tigre du sud ou de la forêt atlantique, qui vit au cœur de la forêt tropicale du Brésil, du Paraguay et de l’Argentine ; et le chat tigre nébuleux – la nouvelle espèce – qui est réparti le long d’une mince bande traversant plusieurs pays d’Amérique centrale et du Sud (Costa Rica, Panama, Colombie, Pérou, Bolivie, etc.). Ces animaux ressemblent de près aux grands ocelots (Leopardus pardalis) et margays (Leopardus wiedii), grâce à leur pelage caractéristique tacheté de couleur ocre avec des rosettes noires, ce qui leur permet de se camoufler dans leur environnement naturel où ils guettent de petites proies.

Bien que le chat tigre nébuleux vienne d’être découvert, l’espèce est déjà considérée comme fortement menacée, tout comme les deux autres espèces précédemment connues. Parmi les principales raisons figurent la destruction de leur précieux habitat naturel, allant des savanes aux forêts tropicales. « Pour tous les chats tigres, des réductions de superficie très préoccupantes, allant de -50,4 % à -68,2 %, ont été identifiées. Cela nécessite également une action immédiate, avec l’amélioration et le renforcement des politiques environnementales, une évaluation/réévaluation urgente de la Liste Rouge pour toutes les espèces, ainsi qu’une action de conservation forte allant des projets locaux aux institutions et autorités nationales », ont écrit les auteurs de l’étude. Le braconnage représente également une menace significative pour les espèces. Le fait d’avoir distingué trois espèces de chats tigres devrait aider les chercheurs à promouvoir leur conservation. Les détails de l’étude « Modélisation écologique, biogéographie et analyses phénotypiques établissant les niches hyperdimensionnelles des chats tigres révèlent une nouvelle espèce » ont été publiés dans Scientific Reports.