Les vidéos falsifiées de l’attaque iranienne contre Israël : des images manipulées circulent sur les réseaux sociaux avec l’IA

Pendant les sept premières heures après le lancement des missiles iraniens contre Israël, 34 images et vidéos fausses, trompeuses ou générées par l’IA sont devenues virales, avec plus de 37 millions de vues sur X. Certains de ces contenus trompeurs ont également été diffusés par la télévision d’État iranienne.

IRIBNEWS | Capture d’écran de la vidéo fausse diffusée par la télévision d’État iranienne

< p>L’opinion publique est l’une des armes les plus puissantes en temps de guerre. Elle l’a toujours été, mais aujourd’hui, à l’ère des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle (IA), la manipuler est incroyablement facile. Il suffit d’une vidéo ou d’une photo fausse mise en ligne pour influencer la pensée de millions de personnes. Ce qui s’est passé sur les réseaux sociaux, notamment sur X (anciennement Twitter), immédiatement après l’attaque iranienne de drones et de missiles contre Israël le 13 avril 2024, en est la preuve évidente.

< p>Quelques heures seulement après le lancement, des centaines de comptes sur X ont publié ou partagé des vidéos qui montraient théoriquement les missiles iraniens dans le ciel ou bien des scènes d’incendies et de destruction présentées comme étant les conséquences réelles des attaques. En réalité, certains de ces contenus n’étaient pas vérifiés et beaucoup étaient totalement faux. Les experts de l’Institute for Strategic Dialogue (Isa), un centre de recherche à but non lucratif, ont expliqué que dans les sept premières heures suivant le lancement, 34 images et vidéos fausses, trompeuses ou générées par l’IA sont devenues virales, totalisant plus de 37 millions de vues sur X.

Les fausses images de l’attaque iranienne

Le phénomène n’est pas nouveau. L’Isd explique que diffuser et partager des images trompeuses ou inventées de toutes pièces en les présentant comme étant des scènes de conflit en cours est une tendance présente sur les réseaux sociaux depuis déjà six ans : des contenus similaires ont également été propagés lors de l’invasion de la Russie en Ukraine et dès les premières phases de la guerre entre Israël et le Hamas.

Le lancement de missiles et de drones depuis l’Iran vers Israël en réponse à l’attaque subie près de l’ambassade de Damas le 1er avril 2024 a offert l’occasion parfaite pour une nouvelle vague de contenus falsifiés. Beaucoup d’entre eux étaient également accompagnés de messages alarmants, conçus pour provoquer la panique, comme l’expliquent les experts. Par exemple, certaines vidéos présentées comme de véritables images des missiles iraniens dans le ciel étaient accompagnées d’alertes indiquant « WW3 WARNING », c’est-à-dire « Avertissement de la troisième guerre mondiale ».

Le problème des profils vérifiés

Comme en témoignent ces vidéos et les millions de vues qu’elles ont reçues, ce qui les rend si dangereuses est surtout leur potentiel à devenir virales très facilement. Ce mécanisme implique également les algorithmes régissant les réseaux sociaux.

Beaucoup de ces vidéos fausses – ont expliqué les experts de l’Isd – ont été partagées à nouveau par des profils vérifiés d’influenceurs, de politiciens et de comptes se faisant passer pour des journalistes spécialistes du renseignement open source (Osint). Étant vérifiés, il s’agit de comptes premium, donc récompensés en termes de visibilité par X. Selon l’analyse de l’Isa, la plupart des comptes qui ont diffusé les 34 contenus faux sont des utilisateurs payants. De cette manière, leurs contenus finissent par combler le vide laissé par les sources officielles, qui ont souvent du mal à trouver des images de moments de crise en temps réel. Cela contribue à la confusion entre les contenus réels et les contenus trompeurs.

Les vidéos fausses diffusées par la télévision d’État iranienne

Non seulement les médias iraniens ont contribué à diffuser ces vidéos fausses, mais ils les ont également diffusées sur les chaînes de télévision d’État : l’une d’entre elles montre des incendies qui ont eu lieu au Chili au début de l’année 2024, que le gouvernement iranien a présenté comme la preuve de ses succès militaires, en les décrivant comme les conséquences de son attaque en Iran.

Mais ce n’est pas le seul contenu de ce type. La télévision d’État iranienne a également diffusé une vidéo qui était censée montrer des groupes d’Israéliens pris de panique à cause de l’attaque iranienne. En réalité, la vidéo en question provient d’un contexte totalement étranger au conflit entre Israël et le Hamas et montre en réalité un groupe de fans de Louis Tomlinson, l’ancien membre de One Direction, devant un hôtel à Buenos Aires, en Argentine.