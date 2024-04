Android connaîtra une croissance « deux fois supérieure à celle d’iOS » en 2024

La guerre entre Android et iOS est très ancienne et à ce jour n’a jamais eu de résultat final. Chacun de ces systèmes d’exploitation domine sa part du marché, avec des invasions occasionnelles à mesure que le marché évolue. Ce scénario sera intéressant à suivre cette année et les prévisions les plus récentes déclarent qu’Android connaîtra une croissance « à un rythme deux fois supérieur à celui d’iOS » en 2024.

Le marché des smartphones est fluctuant et connaît des changements majeurs ces dernières années. Toutes les situations extérieures ont conduit à des changements qui montrent comment les consommateurs ont adapté leur position à ce que l’économie leur imposait.

Bien entendu, Apple et Samsung ont été au centre de ces changements, mais tout l’écosystème Android suit les mouvements. Les données les plus récentes d’IDC pointent désormais vers une année 2024 où le système de Google connaîtra une croissance très significative, laissant iOS derrière lui.

Il est également très significatif que Samsung soit de retour au sommet. Cette année, nous prévoyons qu’Android connaîtra une croissance deux fois plus rapide qu’iOS.

S’adressant à CNN, la directrice de recherche d’IDC, Nabila Popal, a révélé qu’Android connaîtra une croissance « deux fois plus rapide qu’iOS » cette année. Les premiers signes de changement ont déjà commencé à apparaître et d’autres situations devraient encore surgir.

Concrètement, les premiers signes ont déjà commencé à poindre. Après une fin d’année très positive pour Apple, où elle a pris la tête du marché, elle a fini par être retirée au cours des premiers mois de cette année.

Les ventes d’Apple ont déjà chuté de 10 % au premier trimestre 2024, ramenant Samsung à la première place. Cela s’explique en grande partie par la baisse des ventes en Chine. Il y a aussi des tensions de la part des régulateurs et la société de Cupertino devrait bientôt faire l’objet de poursuites contre sa position dominante aux USA.

C’est un scénario très positif pour les marques qui fondent leurs propositions sur Android. Le marché devrait réagir à des moments précis, mais les prévisions de DC révèlent quelque chose sur lequel Google pourrait capitaliser et faire croître encore plus son système d’exploitation, en s’éloignant d’iOS.