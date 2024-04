Écrire ses pensées et les détruire peut être utile pour calmer la colère : qu’est-ce que l’étude dit

Un groupe de chercheurs japonais a observé que l’écriture de nos pensées concernant un événement qui nous a rendu en colère, puis les jeter ou les détruire physiquement, peut être efficace pour réduire les niveaux de colère.

Nous avons tous déjà pris une photo de notre ex ou de cet ami qui nous a blessé, et la déchirer en morceaux ou simplement la jeter. Habituellement, c’est la colère qui nous pousse à le faire et parfois nous avons même eu l’impression de nous sentir mieux après l’avoir fait. En réalité, il y a de bonnes chances que cette sensation de légèreté soit réelle, et maintenant nous savons pourquoi.

C’est ce que deux chercheurs de l’Université de Nagoya au Japon ont découvert. Le sujet peut sembler léger, mais ne l’est pas : les résultats de l’étude, publiée dans le prestigieux journal Scientific Reports du groupe Nature, suggèrent une nouvelle stratégie potentielle pour gérer et traiter la colère, simple et accessible à tous : prendre une feuille, y écrire ce qui nous met en colère, comment nous nous sentons à ce sujet, puis s’en débarrasser en la jetant ou en la détruisant littéralement en morceaux. Cela aiderait en effet à éliminer psychologiquement le sentiment de colère causé par la raison que nous avons écrite sur la feuille de papier. La colère a en effet sa fonction, mais si elle n’est pas réélaborée, elle peut devenir néfaste pour le bien-être personnel.

Comment l’étude a été menée

Les chercheurs ont demandé à un groupe d’étudiants d’écrire un court essai sur un sujet d’importance sociale, en expliquant que leur travail serait évalué par un doctorant de la même université. Les participants ne savaient cependant pas qu’il n’y avait personne pour corriger leurs essais et que tous recevraient des jugements très négatifs, indépendamment de la qualité de leur travail.

Après avoir remis les évaluations très sévères aux participants, on leur a demandé d’écrire sur une feuille les émotions négatives qu’ils avaient ressenties en lisant le jugement reçu. Ensuite, les participants ont été divisés en deux groupes. Au premier groupe, on a demandé de jeter la feuille à la poubelle, au deuxième de la conserver dans un classeur sur leur bureau.

Les bienfaits de détruire les pensées négatives

Les experts ont ensuite mesuré les niveaux de colère des participants. Au moment d’écrire leurs pensées, ils étaient tous plus en colère qu’avant de recevoir les évaluations, cependant, à la fin de l’expérience, ceux qui avaient jeté la feuille sur laquelle ils avaient écrit leurs pensées négatives et la cause qui les avait déclenchées montraient une réduction plus importante de leur colère, qui était revenue à son niveau initial avant la réception des retours.

Pour en être certains, les chercheurs japonais ont reproduit l’étude en demandant à un groupe de détruire la feuille avec leurs pensées dans un destructeur de papier, et à l’autre de la conserver dans une boîte en plastique. Dans ce cas aussi, ceux qui ont pu « détruire » leurs pensées ont montré une réduction des niveaux de colère.

C’est pourquoi les auteurs de l’étude ont suggéré que l’écriture de nos pensées liées à un événement qui nous a rendus en colère et les jeter peut être une méthode de réélaboration de la colère plus efficace que d’autres stratégies également valables, mais plus compliquées et moins immédiates, comme réfléchir à ce qui s’est passé ou essayer de se distraire des émotions que cela a suscitées.