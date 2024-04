Champions de Mars sur Terre : l’annonce très attendue de la NASA

Le destin des échantillons de Mars collectés par le rover Perseverance pour être rapportés sur Terre est suspendu à un fil. Ce soir, la NASA fera une annonce importante.

Un tube rempli d’échantillons martiens par le rover Perseverance. Crédit : NASA/JPL-Caltech

À 19h00 heure italienne aujourd’hui, lundi 15 avril 2024, la NASA tiendra une conférence de presse pour clarifier le sort, incertain à présent, d’importants échantillons de Mars à rapporter sur Terre. Parmi les fleurons de la mission Mars 2020, qui a fait atterrir – ou plutôt amarsir – le rover Perseverance sur Mars en février 2021, se trouve le Mars Sample Return (MSR). Il s’agit d’un plan conjoint de la NASA et de l’Agence spatiale européenne (ESA) visant à transférer sur notre planète des échantillons de roche et de sol (régolite) vierges, collectés sur la « Planète Rouge » et placés dans des tubes cylindriques en titane par le rover à propulsion nucléaire. Mais le projet a connu un sérieux revers l’année dernière, lorsqu’un examen indépendant a révélé plusieurs problèmes, à la fois d’ordre économique (budget disponible) et technique. Pour aggraver les choses, l’agence aérospatiale américaine a également dû licencier une partie du personnel du Jet Propulsion Laboratory (JPL) directement impliqué dans le projet MSR. Ce soir, nous connaîtrons en détail ce qui va arriver à cette mission pionnière mais extrêmement complexe.

Il y a un peu plus de 3 ans, le rover Perseverance a atterri dans le cratère Jezero de Mars qui, selon les experts, était autrefois le fond d’un lac. Ses sédiments sont donc considérés comme extrêmement précieux, notamment pour comprendre la présence potentielle de vie passée sur la quatrième planète du système solaire. Depuis qu’il a commencé à parcourir le cratère, le robot a commencé à prélever des échantillons et les a placés dans des capsules sophistiquées. Environ une trentaine de ces tubes ont été remplis, contenant des échantillons de roche ignée, sédimentaire, de régolite et même d’atmosphère simple. Ces tubes – Perseverance en a 43 au total – sont conçus pour être laissés sur le terrain et résister longtemps aux intempéries martiennes, telles que les tempêtes de poussière et les rayonnements ultraviolets mortels. L’objectif initial du plan avec l’ESA était de récupérer les capsules d’ici 2033, grâce à une mission inédite prévoyant l’arrivée d’une sonde sur le sol martien capable de collecter ces objets, de décoller, de se rejoindre avec la sonde mère en orbite autour de la Planète Rouge et de repartir en direction de la Terre avec sa précieuse cargaison. Plus facile à dire qu’à faire, étant donné qu’il s’agit d’une première pour chacune de ces étapes extrêmement délicates. Et nous connaissons bien les taux d’échec des missions robotiques, même sur la Lune la plus proche.

Un sérieux revers, comme mentionné précédemment, a été provoqué par un test indépendant commandé par la NASA elle-même. Le communiqué final « Mars Sample Return (MSR) Independent Test Board-2 Final Report » publié le 1er septembre 2023 a conclu que le budget et les attentes étaient simplement « irréalistes« . Parmi les points critiques mis en évidence, on trouve les marges de masse limitées, les incertitudes quant aux performances des véhicules spatiaux qui doivent être spécialement construits, les fenêtres de lancement limitées (en raison de la distance orbitale entre Mars et la Terre, avec des changements périodiques significatifs), les transferts multiples, les compétences requises, le vieillissement des équipements de télécommunications et bien d’autres encore. Pour aggraver les choses, le financement public de la NASA pour 2024 a été réduit d’environ un demi-milliard de dollars, le projet Mars Sample Return étant particulièrement touché. La NASA a dû effectuer plusieurs licenciements, impliquant de nombreux responsables de la mission.

Tout cela a considérablement accru le risque que les échantillons collectés par Perseverance puissent rester bloqués sur la régolite martienne, bien que la NASA continue de croire fermement en l’importance de cette mission. « Le retour d’un exemplaire de Mars a été l’un des principaux objectifs à long terme de l’exploration planétaire internationale au cours des deux dernières décennies. Le rover Perseverance de la NASA collecte des échantillons scientifiques importants qui aideront les scientifiques à comprendre l’histoire géologique de Mars, l’évolution de son climat et à se préparer pour les futurs explorateurs humains. La restitution des échantillons contribuera également aux recherches de la NASA sur les signes de vie ancienne », a déclaré l’agence. Il ne reste plus qu’à attendre la conférence de presse de ce soir pour connaître le sort de cet important objectif scientifique.