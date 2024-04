Astuce : Éloignez les appels indésirables d’Android de manière simple

Le spam a pris le dessus sur les thèmes ces derniers temps, non seulement sur Android, mais sur tous les systèmes. Il y a de plus en plus de messages, de notifications et même d’appels qui tentent de tromper les utilisateurs. Dans le cas d’Android et pour les appels, il existe une solution simple pour éviter le spam.

Rares sont ceux qui n’ont pas reçu ces derniers mois une offre d’emploi très simple qui promet beaucoup d’argent. En échange d’une demi-douzaine de likes sur des vidéos ou des pages, nous pouvons gagner un bon salaire. Bien entendu, tout le monde doit également savoir qu’il s’agit de spam et de fausses promesses.

L’une des formes les plus récentes de cette attaque concerne les appels téléphoniques. Les utilisateurs doivent se protéger et rester à l’écart de ces stratagèmes, en utilisant sur Android ce que Google propose nativement contre le spam. Dans le cas de l’application Téléphone, celle par défaut d’Android, il est simple de bloquer un numéro pour qu’il ne vous dérange plus.

Choisissez simplement l’appel d’où provient le spam et ouvrez l’onglet associé. Ici, vous devez choisir l’option historique pour avancer. Dans cette nouvelle zone, vous devez ouvrir le menu qui se trouve en haut à droite. À l’intérieur, vous trouverez l’option Bloquer, qui garantit que vous ne recevrez plus d’appels de ce numéro.

Google va encore plus loin et permet d’identifier les appels spam, qu’il montrera à l’utilisateur dans son interface, sous forme d’alerte. Par conséquent, ils peuvent ou non répondre aux appels provenant de numéros identifiés. Pour activer cette option, ouvrez les paramètres puis choisissez Identification de l’appelant et spam.

À l’intérieur, vous pouvez utiliser 2 options. Le premier permet à Google de vous alerter des numéros connus marqués comme spam. La seconde est plus radicale et évite que l’utilisateur soit dérangé par des appels provenant de numéros déjà identifiés.

Cette option garantit à l’utilisateur une grande protection et la fin (éventuelle) des appels indésirables. Ceux-ci peuvent simplement être bloqués ou, si l’utilisateur préfère, simplement marqués pour assistance.