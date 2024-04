Pendant quelques instants sur iPhone, il a été possible de jouer à Pokémon avec un émulateur

Le premier à être chargé mais aussi le premier à être supprimé, iGBA est l’émulateur de jeux vidéo pour Game Boy qui est au centre d’une polémique pour avoir copié une application sortie il y a presque dix ans. Dans le code étaient également cachés quelques traceurs pour enregistrer la géolocalisation de l’utilisateur.

TWITTER | L’utilisateur @aze_3 montre l’application iGBA téléchargée sur l’iPad

Libre à tous sur l’Apple Store : les émulateurs, c’est-à-dire les logiciels qui permettent de jouer aux grands classiques du passé, sont maintenant autorisés sur les iPhone et iPad. Ou plutôt, la plupart sont libres. Parce que l’un des premiers émulateurs téléchargés après l’autorisation d’Apple a suscité de nombreuses polémiques et a été retiré de la boutique, mais pas avant d’avoir été classé parmi les applications les plus téléchargées. Il s’appelait iGBA et permettait d’utiliser le smartphone comme s’il s’agissait d’un Game Boy Advance.

Apple a ouvert la boutique aux émulateurs

Acceptés sur les appareils Android mais interdits sur iOS, au début du mois d’avril, l’attendu ok d’Apple aux émulateurs est arrivé, pour la grande joie de tous les passionnés de rétro-gaming utilisant les iPhone. À attendre en ligne était l’application développée par Mattia La Spina : iGBA, un émulateur de jeux vidéo pour Game Boy qui a réussi les contrôles d’Apple et qui a été publié sur la boutique officielle. Tout comme il a été approuvé (et publié sur la boutique), à la même vitesse il a été retiré de la page. Le problème semblerait être une violation du droit d’auteur et non la faute de l’un des jeux disponibles dans l’application, mais plutôt de l’application elle-même.

Pourquoi Apple a retiré iGBA

Sur les captures d’écran, on remarque la ressemblance, mais le code derrière iGBA ne laisse pas de place au doute : l’application publiée sur l’Apple Store semble être une copie d’un autre émulateur, GBA4iOS, développé il y a près de dix ans par Riley Testut et publié en open source. Celle créée par La Spina, cependant, a un élément en moins et deux de plus : elle ne contient pas de références aux licences utilisées dans la version originale, mais elle ajoute à cela de nombreuses publicités au sein du gameplay, ainsi que des traceurs enregistrant des données de géolocalisation des utilisateurs ayant téléchargé l’application, comme l’ont remarqué certains utilisateurs sur Reddit.

Contacté par The Verge, La Spina n’aurait pas admis avoir utilisé l’application développée par d’autres, mais a déclaré être désolé de la tournure des événements et avoir contacté l’auteur original par e-mail.

Qu’a dit le développeur de l’émulateur Game Boy original

Riley Testut a immédiatement remarqué que sa création avait été copiée. « Apparemment, Apple a approuvé une version contrefaite de GBA4iOS », a-t-il écrit sur Threads. « Je n’ai donné mon autorisation à personne et maintenant elle est en tête du classement (de l’Apple Store, ndlr) malgré le fait qu’elle soit pleine de publicités et de traceurs ». Il ajoute ensuite qu’il n’est pas en colère contre La Spina, mais plutôt contre Apple qui a laissé passer une application copiée mais qui, en même temps, n’a pas encore approuvé une boutique alternative développée par Testut lui-même et qui aurait distribué sa propre version modifiée de GBA4iOS.

Un imbroglio auquel Apple a rapidement remédié en supprimant l’application pour violation de la clause 5.2 pour les développeurs voulant publier leurs créations sur le portail : « Assurez-vous que votre application inclut uniquement du contenu créé par vous ou dont vous avez la licence d’utilisation ».