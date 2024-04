Est-il possible de cultiver sur Mars ? Ce Rover va le découvrir

Voyager jusqu’à Mars comporte ses propres défis. La distance en elle-même rend le voyage semblable à une mission. Mais si nous y arrivons, le travail manuel ne fait que commencer. Vivre et survivre sur Mars sera peut-être le plus grand défi pour les humains. Est-il possible de cultiver les terres de Mars? Pour répondre à cette question, une technologie sur roues a été développée pour inspecter la planète rouge!

Voulons-nous être des agriculteurs sur Mars?

Nous ne devons pas nous faire d’illusions, arriver sur Mars sera un immense défi, et y rester sera quelque chose qui ne se passe bien que dans les films de science-fiction. Cependant, l’espoir est le dernier à mourir et il y en a déjà qui préparent le lendemain. Il est impossible de tout emporter dont nous avons besoin pour survivre, il est impératif de « vivre de la terre » et de produire autant que possible localement.

Ainsi, un nouveau rover appelé AgroMars a été développé. Cette machine sera équipée d’une série d’expériences liées à l’agriculture pour étudier la composition du sol et évaluer sa capacité à cultiver des aliments.

La culture d’aliments sur Mars présente divers défis, principalement en raison des conditions environnementales difficiles. La faible pression atmosphérique, les températures extrêmes et les niveaux élevés de radiation sont quelques-uns des facteurs les plus importants.

Pour tenter de résoudre ces problèmes, de nouvelles techniques ont été développées dans les domaines de l’hydroponie et de l’aéroponie. La clé de ces nouvelles techniques réside dans l’utilisation de solutions riches en nutriments plutôt que de sols.

AgroMars : une technologie terrestre sur le sol martien

Des structures spéciales analogues aux serres terrestres sont construites, avec un éclairage artificiel et le contrôle de la température et de l’humidité. L’ingénierie génétique joue également un rôle important dans le développement de plantes plus résistantes et capables de survivre dans des environnements martiens hostiles.

Alors que nous continuons à explorer le système solaire et en particulier Mars, nous devrons trouver des moyens de cultiver des aliments dans des environnements extraterrestres.

C’est là qu’intervient AgroMars. Cette mission spatiale emmène un rover sur Mars pour explorer et étudier la possibilité d’établir une agriculture sur Mars ! Le rover sera lancé avec des capacités similaires à celles de Perseverance ou de Curiosity.

Le matériel sera lancé vers Mars par une fusée Falcon 9 exploitée par SpaceX, mais il reste encore quelques années. La phase de développement n’a pas encore commencé.

Dans un article du principal auteur M. Duarte dos Santos, la mission a été façonnée, mais la réalité est encore un peu loin.

À l’arrivée, AgroMars utilisera un spectromètre à rayons X et infrarouges, des caméras haute résolution, des capteurs de pH, des spectromètres de masse et des outils de forage pour collecter et analyser des échantillons de sol. Les échantillons seront évalués en termes de composition minéralogique, de texture du sol, de pH du sol, de présence de composés organiques et de capacité de rétention d’eau.

Pour pouvoir évaluer le sol martien, le rover doit posséder des capacités avancées de collecte et d’analyse d’échantillons de sol, plus que par le passé. Les données seront ensuite envoyées à des laboratoires sur Terre et il leur reviendra de les interpréter.

La multitude de groupes impliqués est un excellent rappel de la façon dont la science transcende les frontières géographiques. Travailler ensemble produira des résultats bien meilleurs et contribuera à faire progresser notre connaissance de l’astrobiologie et de l’agriculture sur Mars.

Une enquête qui coûte environ 3 milliards de dollars

Le coût total de la mission est estimé à environ 2,7 milliards de dollars, ce qui comprend 2,2 milliards de dollars pour le développement et le lancement du rover et 500 millions de dollars pour son exploration tout au long de la mission.

On ne sait toujours pas si la mission sera lancée, mais si nous voulons explorer et même établir une base permanente sur Mars, nous devrons mieux comprendre l’environnement pour nourrir et soutenir les futurs explorateurs.