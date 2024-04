La Chine a créé un drone invisible et capable de fonctionner comme un essaim qui va changer la guerre

Les drones ont été cruciaux pour de nombreuses opérations au cours des vingt dernières années

Les drones sont déjà largement utilisés sur les fronts de guerre actuels | Image générée par l’IA

La situation d’avancement de la technologie militaire que le monde traverse semble avoir connu un bond spectaculaire. Maintenant, la Chine semble avoir développé une technologie vraiment surprenante, car ils font des progrès fulgurants dans leurs inventions liées aux drones. Ainsi, il semble qu’ils aient été capables de créer un drone qui peut se transformer en plusieurs à la fois. C’est quelque chose de vraiment étonnant et ils affirment que cela peut changer la façon dont on conçoit la guerre.

Une avancée surprenante dans le domaine des drones

Une équipe de scientifiques chinois a développé un nouveau type de drone de guerre qui peut se diviser en différentes parties lorsque l’espace aérien ciblé est atteint. Cette capacité de division pourrait faciliter l’accès à des zones difficiles ou simplement quintupler le nombre de forces présentes dans les airs.

Ces petits drones ne disposent que d’une hélice et peuvent manœuvrer et communiquer les uns avec les autres en ayant des rôles très différents. Ils peuvent agir en tant que commandos solitaires, reconnaître des cibles, les suivre ou attaquer directement comme s’ils étaient un essaim furieux. C’est du moins ce que rapporte le journal hongkongais South China Morning Post devant cette avancée militaire si étonnante.

Le professeur Shi Zhiwei de l’Université Aéronautique et Astronautique de Nanjing a été le directeur de l’opération et a réalisé une avancée fondamentale dans le développement d’une technologie fonctionnelle connue sous le nom de séparation aérienne, c’est-à-dire le processus par lequel les drones se détachent du drone central et fonctionnent chacun de leur côté. Il s’agit d’un phénomène qui pourrait révolutionner définitivement le champ de bataille, car les drones pourraient former des essaims capables de surpasser les systèmes de défense ennemis, selon le journal hongkongais.

Chinese scientists create swarming drones that can rapidly multiply mid-air https://t.co/zmi0aKJFwe — South China Morning Post (@SCMPNews) Mars 19, 2024

Les drones traditionnels perdent considérablement en efficacité lorsqu’ils sont séparés les uns des autres, mais l’équipe de Shi a pu doubler l’efficacité d’un drone à plusieurs rotors pendant le vol conjoint et maintenir 40% de cette efficacité après la séparation. En réalité, cela n’est pas étonnant, car la Chine est l’un des principaux producteurs de drones et l’un des pays qui a connu un développement soutenu et important dans ce type de technologies.

Pour réaliser cette technologie, ils se sont inspirés des graines d’érable, qui sont transportées par le vent de manière très légère grâce à leur structure unique. L’équipe de Shi estime que les drones pourraient être facilement produits en masse car ils ne sont pas particulièrement coûteux à fabriquer, ce qui pourrait changer pour toujours la guerre future.

Il est important de noter que nous sommes plongés dans une période de réarmement important par les nations les plus puissantes du monde. Les États-Unis créent des avions de chasse supersoniques, tandis que la Chine, leur équivalent, a également développé des technologies puissantes comme un canon hypersonique.