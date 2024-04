5 raisons pour lesquelles la bague intelligente sera le meilleur gadget pour le suivi du sport et de la santé

Le confort d’utilisation et l’autonomie étendue sont quelques-unes des raisons pour lesquelles il vaut la peine d’acheter l’un de ces dispositifs

Les bagues intelligentes de la marque Oura figurent parmi les modèles les plus populaires du marché

Ils ne font pas encore partie des dispositifs technologiques les plus populaires du marché, mais les bagues intelligentes aspirent à le devenir dans un avenir proche. En réalité, ces bagues si spéciales seront bientôt le meilleur gadget pour le suivi de l’activité physique et de la santé, comme le démontrent les 5 raisons que nous allons vous donner dans les prochaines lignes.

Actuellement, les montres connectées et les bracelets intelligents sont les dispositifs les plus utilisés pour suivre les séances d’entraînement et les aspects de santé tels que la fréquence cardiaque. Cependant, ces bagues intelligentes offrent des caractéristiques si intéressantes que, lorsque leur évolution sera plus avancée, elles deviendront le premier choix lorsque vous rechercherez un dispositif technologique pour contrôler votre activité quotidienne.

Un confort maximum d’utilisation

Le design des bagues intelligentes se caractérise par sa compacité et sa légèreté, des aspects qui influencent directement l’expérience d’utilisation. En effet, il est très confortable d’utiliser un tel dispositif pendant les 24 heures de la journée, surtout si on le compare à l’expérience offerte par les montres connectées. Sans aucun doute, ces dernières sont beaucoup plus inconfortables pendant le sommeil ou pendant les activités sportives que la bague.

D’autre part, les bagues intelligentes sont également une meilleure option esthétique, car elles sont plus discrètes et plus faciles à assortir avec les vêtements que vous portez. Par exemple, les bracelets connectés ont souvent un design plus adapté aux activités sportives, étant peut-être trop informels pour une réunion d’entreprise ou un dîner entre amis. Cependant, vous n’aurez pas ce problème avec les bagues intelligentes.

Pas d’écrans distrayants

Une autre raison pour laquelle les bagues intelligentes seront un gadget très utile est qu’elles ne disposent d’aucun écran, ce qui signifie que les distractions sont pratiquement inexistantes. Lorsque vous utilisez une montre ou un bracelet connecté, il est normal de perdre du temps à chaque notification reçue sur votre téléphone, ou à consulter d’autres applications disponibles comme celle de la météo.

Ce n’est pas le cas de la bague intelligente, qui fait son travail sans exiger votre attention à tout moment. Par conséquent, elle vous permettra de vous concentrer à 100% sur la tâche que vous êtes en train d’accomplir. En réalité, dans de nombreuses occasions, vous ne serez même pas conscient que vous utilisez ce gadget.

Une grande précision dans les analyses

Une fois que vous avez choisi la taille parfaite pour la bague intelligente, vous pouvez être sûr que les capteurs analyseront avec une grande précision. Le choix de la taille idéale implique que les capteurs intérieurs de la bague seront en contact direct avec la peau, ce qui permettra au dispositif d’analyser des paramètres tels que le rythme cardiaque ou le taux d’oxygène dans le sang avec une grande précision.

En revanche, les montres et les bracelets intelligents peuvent être trop lâches ou bouger facilement pendant que vous faites du sport ou que vous dormez. Par conséquent, ces mouvements accidentels font que leur surveillance n’est pas aussi précise que celle offerte par les bagues.

Une autonomie plus longue

Une des raisons du succès futur de ces gadgets est également l’autonomie considérable qu’ils offrent. Par exemple, les modèles de la marque Oura ont généralement une autonomie d’une semaine complète, un chiffre très positif. Par conséquent, vous n’aurez pas à le recharger tous les jours comme c’est le cas avec les montres connectées les plus avancées.

Un nombre croissant d’options sur le marché

La dernière raison pour laquelle ces bagues intelligentes seront le gadget de référence pour le suivi du sport et de la santé est que de plus en plus de fabricants sont intéressés à créer leurs propres alternatives. Par conséquent, dans un avenir proche, les utilisateurs auront plus d’options parmi lesquelles choisir. En réalité, en début d’année Samsung a confirmé le lancement du Galaxy Ring et a dévoilé quelques détails à son sujet.

Si vous ne voulez pas attendre Samsung et que vous souhaitez déjà obtenir l’une de ces bagues intelligentes, il existe des options intéressantes comme celles de la marque Rikki. Si vous consultez leur site web, vous trouverez des modèles aux caractéristiques variées, tous disponibles pour 150 euros ou moins.