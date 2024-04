Thérapie génique contre le cancer : une étude a découvert comment la rendre plus efficace

Une nouvelle étude a découvert comment renforcer et rendre plus durable l’effet des cellules utilisées dans les thérapies géniques CAR-T. Il s’agit de l’une des approches les plus innovantes et prometteuses dans le traitement du cancer, bien que plusieurs aspects liés à sa sécurité doivent encore être approfondis.

La CAR-T est l’une des thérapies les plus récentes et innovantes introduites dans le traitement du cancer et fait partie du domaine prometteur des thérapies géniques : cette technique repose sur le prélèvement de lymphocytes T chez le patient atteint de cancer, qui sont ensuite modifiés – « bio-ingénierisés » – de manière à les rendre capables de activer la réponse du système immunitaire contre le cancer. Bien qu’à début 2024, l’Ema ait entamé une procédure de révision concernant le risque de tumeurs secondaires, les thérapies CAR-T demeurent l’une des thérapies les plus prometteuses dans la lutte contre le cancer, sur laquelle la recherche en oncologie investit énormément.

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Nature, menée par des chercheurs du Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) et de l’Université de Médecine de Stanford, a découvert comment rendre plus efficace et durable l’effet des thérapies utilisant les cellules CAR-T : en renforçant une protéine particulière, la FOXO1, qui semble jouer un rôle clé dans la régulation de l’activité génique des cellules, les rendant plus similaires aux cellules souches.

Comment rendre les cellules CAR-T plus efficaces contre le cancer

Les chercheurs sont partis du constat que, bien que la thérapie à base de cellules CAR-T soit capable d’attaquer différents types de tumeurs, l’efficacité des cellules bio-ingénierisées diminue avec le temps. Les limites sont principalement constatées dans le traitement des tumeurs solides, comme le cancer du sein et du poumon, tandis que la thérapie s’est révélée plus efficace dans le traitement des tumeurs du sang, comme la leucémie.

Dans cette étude, les chercheurs expliquent comment il est possible de prolonger l’effet des cellules CAR-T en les « boostant » avec une protéine particulière qui les rendrait plus similaires aux cellules souches : la protéine FOXO1. Le rôle de cette protéine a été identifié en observant des échantillons de cellules CAR-T utilisées dans le traitement de patients atteints de leucémie. Les chercheurs ont constaté que chez les patients ayant bien répondu à la thérapie, un groupe de 41 gènes étaient plus actifs. Tous ces 41 gènes étaient régulés par la même protéine, la FOXO1. D’où l’hypothèse que cette protéine pourrait être utilisée pour renforcer les mêmes cellules T.

Une protéine guide la mémoire des cellules T

Pour confirmer cette hypothèse, les chercheurs ont prélevé des échantillons de ce type de cellules et les ont programmées de manière à augmenter la production de la protéine FOXO1. Ces cellules ont ensuite été testées en les injectant à des souris de laboratoire : les cellules modifiées se sont révélées plus efficaces contre les tumeurs du sang et les tumeurs solides par communiqué aux cellules CAR-T normales. Cela s’explique, selon les chercheurs, par le fait que la protéine a activé les gènes de la mémoire des cellules T, les rendant plus efficaces plus longtemps dans la lutte contre les cellules tumorales.

Les chercheurs ont souligné que FOXO1 pourrait être seulement la première protéine identifiée ayant ce rôle de guide et qu’il pourrait y avoir d’autres protéines capables d’améliorer l’efficacité de la thérapie. Des études sont déjà en cours dans ce domaine qui pourraient conduire à la découverte de nouvelles protéines-guides, mais – expliquent les auteurs – il s’agit de travaux non encore publiés nécessitant des confirmations supplémentaires.