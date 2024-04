Les nouvelles de la semaine sur l’intelligence artificielle : la prophétie de Musk et la révolution Google

La revue hebdomadaire du lundi 8 avril au dimanche 14 avril sur les dernières nouvelles dans le monde de l’intelligence artificielle. La nouvelle playlist de Spotify, les prévisions d’Elon Musk, l’enquête du New York Times et les annonces de Google.

Le marché de l’intelligence artificielle est devenu l’un des secteurs les plus rapides de notre économie. Chaque semaine, des startups naissent et changent. Des projets sont lancés et échouent, et des avant-premières surprenantes ou pleines de fumée sont présentées. Cet article propose un récapitulatif de ce qui s’est passé dans le secteur de l’intelligence artificielle au cours de la deuxième semaine d’avril.

Sur Spotify, vous pouvez créer une playlist avec l’intelligence artificielle

Spotify a annoncé l’introduction de l’intelligence artificielle dans la gestion des playlists. Pour l’instant, cette nouvelle fonctionnalité devrait arriver uniquement au Royaume-Unis et en Australie. Après une première phase de test, elle devrait également être disponible sur d’autres marchés.

Les playlists AI seront créées à partir de prompts, ces séquences de mots qui, dans le jargon de l’intelligence artificielle générative, indiquent les commandes à suivre. Sur Midjourney, à partir d’un simple prompt, il est possible de créer une image.

L’enquête du New York Times sur ChatGPT

Le New York Times a publié une enquête accusant OpenAI d’avoir transcrit des milliers de vidéos sur YouTube pour entraîner GPT-4, son dernier modèle d’intelligence artificielle. OpenAI est l’entreprise qui a développé ChatGPT, l’un des logiciels qui ont révélé au monde la puissance de ces algorithmes.

Elon Musk : « L’IA surpassera l’IA humaine d’ici 2025 »

L’intelligence artificielle est l’un des domaines dans lesquels Elon Musk investit le plus. Il a une entreprise dédiée appelée X.Ai, entre autres. Cette famille d’algorithmes est à la base de Tesla. Ces dernières années, grâce à la conduite autonome, Musk a pu développer une série de technologies qui peuvent être reproduites également sur d’autres produits basés sur l’IA, à commencer par les robots.

Lors d’une interview sur X avec Nicolai Tangen, il a fait une nouvelle prédiction concernant ce secteur : « Mon hypothèse est que nous aurons une IA plus intelligente que n’importe quel être humain probablement d’ici la fin de l’année prochaine ».

Google Cloud Next, Bi G sa stratégie sur l’IA

Lors de l’événement Cloud Next, Google a présenté une longue série de produits basés sur l’intelligence artificielle. Parmi les annonces les plus intéressantes, il y a Google Vids, une intelligence artificielle dédiée aux vidéos. Vous trouverez tous les détails du Google Cloud Next ici.

Si cela fonctionne vraiment, Google Vids pourrait devenir un outil puissant pour la création de contenus. L’annonce de Gemini 1.5 Pro est également intéressante, promettant d’être près de 10 fois plus puissant que GPT-4.

Cependant, il est préférable de rester prudent concernant les annonces de Google. Par le passé, Big G n’a pas été très transparent sur les véritables capacités de ses outils, à commencer par le lancement de Gemini.