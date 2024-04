Presque là ? WhatsApp ouvre Meta AI à plus de pays et à plus d’utilisateurs

Comme toutes les grandes entreprises, Meta a également investi pour intégrer l’IA à ses services et applications. L’un des candidats les plus évidents est WhatsApp, où l’on sait que de nombreuses expériences sont déjà en cours. Maintenant, d’après ce qui a été révélé, WhatsApp a ouvert Meta AI à davantage de pays et à davantage d’utilisateurs.

En règle générale, WhatsApp est toujours en tête de la liste des nouvelles préparées par Meta. Cette application de messagerie garantit toujours qu’elle dispose des développements les meilleurs et les plus récents disponibles à essayer et à proposer aux utilisateurs.

Il n’est donc pas étrange que l’IA soit déjà présente dans cette application, bien que de manière très contrôlée et seulement dans certains pays. L’idée est de tester cette nouvelle fonctionnalité et de comprendre comment elle peut être intégrée, avec de nouvelles fonctionnalités et dans des endroits intéressants.

Après le début des tests, uniquement aux États-Unis et auprès d’un groupe limité d’utilisateurs, la nouvelle fonctionnalité est désormais disponible pour un public encore plus large. Meta ne s’est pas limité à s’ouvrir à davantage d’utilisateurs, mais s’est également étendu à d’autres pays. Cela peut indiquer que nous aurons bientôt l’IA présente dans Whatsapp.

Comme on peut le voir, les utilisateurs pourront accéder à l’IA de Meta sur WhatsApp en appuyant sur l’icône dédiée dans le coin supérieur droit de l’onglet de conversation. On ne sait pas si WhatsApp continuera à proposer l’IA dans la barre ou l’icône de recherche dans les futures versions.

Bien que la barre de recherche soit suralimentée en IA, la fonctionnalité de recherche par défaut continuerait de fonctionner. On sait également que les données ne seront partagées avec les serveurs de Meta que si l’utilisateur pose une question au chatbot. De plus, les invites recommandées sont générées de manière aléatoire.

C’est une excellente nouvelle pour WhatsApp et ses utilisateurs. L’IA facilitera les conversations et obtiendra des informations plus détaillées et structurées, qui pourront ensuite être utilisées dans la communication entre tous.