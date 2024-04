Un problème de vision peut te dire si tu auras la démence : révèle la maladie 12 ans avant les symptômes

Le trouble, lié à la perte de sensibilité visuelle, peut être un premier signe de déclin cognitif et indiquer l’apparition de la maladie des années avant le diagnostic.

Un problème de vision, lié à la perte de sensibilité visuelle, pourrait s’avérer crucial pour identifier la démence des années avant que les symptômes initiaux ne se manifestent. C’est ce qu’a découvert une équipe de recherche britannique en évaluant les données cliniques de 8 623 personnes en bonne santé participant à l’étude EPIC-Norfolk, qui a suivi plus de 30 000 hommes et femmes résidant dans le comté de Norflolk, en Angleterre, pendant plus de 25 ans. Parmi les participants qui, en plus des examens de santé de base, avaient réalisé un test de sensibilité visuelle (VST) au début de l’étude, 533 ont reçu un diagnostic de démence lors du suivi, permettant aux chercheurs d’évaluer quels troubles visuels auraient pu prédire l’apparition du déclin cognitif.

Comme on le sait, les troubles de la vision peuvent être des indicateurs précoces de démence et pourraient permettre de détecter la condition avant le développement des symptômes tels que la perte de mémoire, les difficultés de concentration, les états confusionnels et les problèmes dans les activités quotidiennes. Par conséquent, identifier quels problèmes oculaires peuvent être un signe de future démence pourrait améliorer les capacités de dépistage des facteurs de risque et compléter les tests actuels de diagnostic du déclin cognitif.

Un trouble de la vision peut prédire la démence

Un problème de vision pourrait permettre de détecter la démence des années avant qu’il ne soit actuellement possible de le faire. Il s’agit d’un trouble lié à la sensibilité visuelle, dont la perte est associée à une probabilité plus élevée de recevoir un diagnostic de démence à l’avenir. Le test pour l’identification de ce trouble, connu sous le nom de Test de Sensibilité Visuelle (VST), est un outil qui évalue la vitesse de traitement visuel et le temps de réaction à un stimulus visuel : en d’autres termes, ce test sert à mesurer non seulement la vitesse de traitement de base, mais aussi des processus plus complexes tels que la sensibilité au contraste visuel et la capacité perceptive visuo-spatiale en présence de distracteurs (des points, dans le cas de l’étude) en mouvement.

Dans le cadre du test, les participants à l’étude devaient appuyer sur un bouton dès qu’ils voyaient se former un triangle dans un champ de points en mouvement. Et il est apparu que les personnes qui développeraient la démence au fil des années avaient été beaucoup plus lentes à voir ce triangle à l’écran par communiqué à celles qui ne développeraient pas la maladie. Le temps moyen écoulé entre la date du test et la date du diagnostic de démence a été de 9,6 ans, bien que le déficit de sensibilité visuelle ait été détecté jusqu’à 12 ans avant l’apparition des premiers symptômes de déclin cognitif.

Plus précisément, comme le détaillent les auteurs de l’étude dans l’article de recherche publié dans Scientific Reports, le risque de démence future était 1,39 fois plus élevé chez les personnes ayant une vitesse de traitement visuel simple plus faible et 1,56 fois plus élevé chez celles ayant une vitesse de traitement visuel complexe plus faible. « Les résultats, soulignent l’équipe dirigée par le Dr Ahmet Begde de l’École des sciences du sport, de l’exercice physique et de la santé de l’Université de Loughborough (Royaume-Unis), montrent comment des vitesses de traitement visuel plus lentes, tant dans les tâches simples que complexes, sont liées à un risque accru de développer une démence à l’avenir. »