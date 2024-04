Un recours collectif accuse HP de monopoliser les cartouches d’encre du marché secondaire

Résumé: HP semble avoir adopté le rôle du méchant dans le domaine des imprimantes et des cartouches d’encre, alors que les controverses autour de l’entreprise persistent. Des batailles juridiques ont éclaté concernant les politiques client, avec des arguments récents portant sur la question de savoir si les consommateurs acceptent sciemment d’acheter exclusivement de l’encre HP lors de l’achat de l’une des imprimantes de l’entreprise.

Les avocats représentant les plaignants ont rejeté l’un des arguments avancés par HP contre un recours collectif déposé en janvier. HP a longtemps été critiqué par ses clients pour avoir bloqué à plusieurs reprises l’utilisation d’alternatives à ses coûteuses cartouches d’encre.

Le procès porte principalement sur une mise à jour du firmware dont le déploiement a commencé fin 2022. Les plaignants affirment que cette mise à jour a rendu les cartouches tierces inutilisables dans les imprimantes HP. Les cartouches de HP et d’autres sociétés sont connues pour leurs prix élevés, avec des coûts annuels dépassant parfois 70 $. De plus, le procès accuse HP d’avoir augmenté les prix à peu près au moment où il publiait le correctif.

Les plaignants soutiennent que les actions de HP – enfermant les clients tout en augmentant les prix – équivaut à un monopole sur les cartouches de remplacement du marché secondaire. Ils demandent une compensation pour les cartouches tierces inutilisables et les surcharges. Cependant, la société affirme que la loi fédérale ne permet pas aux clients de poursuivre en justice pour surfacturation. HP affirme que la loi stipule clairement que les imprimantes HP sont conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches d’encre HP.

En réponse à la requête de HP visant à rejeter la poursuite, les avocats représentant les plaignants ont fait valoir que les clients n’avaient jamais accepté d’acheter exclusivement de l’encre HP. L’affaire tourne autour de la validité de la stratégie du rasoir et de la lame de l’entreprise, selon laquelle elle vend des imprimantes relativement bon marché et profite d’encres de remplacement coûteuses, bloquant ainsi les clients.

L’intention de l’entreprise d’imposer ses cartouches aux utilisateurs est évidente. La directrice financière Marie Myers l’a reconnu en décembre. Le PDG Enrique Lores, discutant du procès avec CNBC en janvier, a qualifié les clients qui n’utilisent pas systématiquement les imprimantes et les cartouches de l’entreprise de « mauvais investissements ».

HP a été critiqué par les régulateurs et les plaignants pour avoir utilisé la gestion des droits numériques (DRM) pour bloquer les cartouches tierces et rechargées. L’entreprise a dû indemniser des clients dans plusieurs pays, a été critiquée pour avoir prétendument désactivé les fonctions de numérisation et de télécopie lorsque l’encre est faible et a été accusée d’avoir installé son application d’imprimante sur tous les PC Windows sans consentement.

Le mois dernier, HP a introduit un service d’abonnement qui encourage ouvertement les utilisateurs à payer continuellement pour utiliser ses imprimantes. À partir de 6,99 $ par mois, les clients bénéficient d’une imprimante, d’un service client 24 heures sur 24 et de recharges avant que leur encre ne soit épuisée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :