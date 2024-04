Le nouveau mod World of Warcraft VR donne aux joueurs un nouveau regard sur Azeroth

Pourquoi est-ce important: World of Warcraft est indéniablement l’un des titres MMORPG les plus populaires jamais créés. Depuis sa sortie en 2004, les joueurs ont consacré des milliers d’heures à explorer les vastes terres d’Azeroth. Cependant, après avoir passé autant de temps dans le jeu, garder l’expérience fraîche et excitante peut devenir un défi. Heureusement, un groupe de modding VR populaire a développé une solution. Désormais, les fans de WoW équipés d’un équipement VR peuvent s’immerger dans le monde d’Azeroth comme jamais auparavant, en le expérimentant et en interagissant avec lui d’une manière auparavant inimaginable.

La communauté de développement et de modding Plat2VR a récemment annoncé la sortie de WoVR, un nouveau mod World of Warcraft VR disponible via GitHub. Le développement du mod s’étend sur plus de 10 ans par Streetrat et Marulu, membres de Flat2VR, et il apporte des fonctionnalités VR auparavant indisponibles aux joueurs de WoW et aux passionnés de VR.

Selon Flat2VR, le mod prend en charge des fonctionnalités immersives telles que l’audio directionnel, le rendu oculaire synchronisé, les vues à la première et à la troisième personne, une interface utilisateur flottante, les commandes de mouvement et la compatibilité avec de nombreux modules complémentaires existants.

Le nouveau World of Warcraft VR Mod diffère des outils conçus pour fonctionner sur une longue liste de jeux car il a été spécialement conçu pour plonger les joueurs de WoW dans une expérience VR plus fluide et plus engageante. L’une des fonctionnalités les plus remarquables du mod est sa prise en charge de six degrés de liberté (6 DoF), qui permet aux utilisateurs de réalité virtuelle disposant d’un équipement compatible 6 DoF de se déplacer librement et d’explorer le monde MMORPG de Blizzard.

En revanche, les casques 3 DoF et les jeux/simulations pris en charge ne suivent que le mouvement de rotation, pas le mouvement de translation. Cette prise en charge limitée convient aux expériences dans lesquelles les utilisateurs consultent principalement du contenu ou simulent un trajet.

En plus du suivi de mouvement avancé, le mod propose également une 3D synchronisée par image, permettant une expérience VR plus fluide en générant une image VR pour chaque image intégrée au moteur.

Bien que le nouveau mod représente une percée et une potentielle bouffée d’air frais pour les vétérans de WoW et les fans de VR, ce n’est pas la première tentative de découvrir le monde de Blizzard via la VR.

Des outils comme vorpX se concentrent sur l’introduction de titres de jeux dans l’espace VR depuis 2013, offrant aux utilisateurs les moyens de découvrir leurs titres et applications DirectX 9, 10, 11, 12 et pré-shader préférés OpenGL. Cet outil a permis aux joueurs et aux passionnés de réalité virtuelle de découvrir WoW en réalité virtuelle, même si l’expérience globale a donné des résultats mitigés.

Même si la perspective de parcourir les rues animées d’Orgrimmar ou de Stormwind City en réalité virtuelle peut sembler passionnante, il y a quelques mises en garde et limitations à prendre en compte avec le nouveau mod.

Selon les notes du projet, WoVR n’est compatible qu’avec la version 3.3.5a, qui était le dernier patch de la deuxième extension du jeu, Wrath of the Lich King (WotLK). Si cela est vrai, le mod ne sera pas compatible avec les versions classique et moderne de WoW de Blizzard, mais nécessiterait plutôt un serveur hébergé privé exécutant WotLK.



