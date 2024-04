Pourquoi les tumeurs cérébrales sont-elles enlevées en étant éveillées et comment se déroule l’opération

L’opération éveillée est une procédure qui se déroule sous anesthésie locale, avec le patient éveillé et conscient, utilisée pour traiter certaines conditions neurologiques, y compris les tumeurs cérébrales et l’épilepsie, lorsque la zone affectée est proche de régions cérébrales qui contrôlent des fonctions telles que la vision, le mouvement ou la parole.

Les interventions cérébrales pour traiter certaines conditions neurologiques, y compris les tumeurs cérébrales et l’épilepsie, peuvent être réalisées avec le patient éveillé, c’est-à-dire éveillé et conscient pendant l’opération. Ce type de procédure, appelé chirurgie cérébrale éveillée (awake surgery), est réalisé sous anesthésie locale et permet d’intervenir sur le cerveau en utilisant le soi-disant mapping cortical, une véritable carte qui identifie les zones cérébrales impliquées dans les fonctions nobles du langage, de la motilité et de la sensibilité.

La chirurgie cérébrale éveillée est en effet une procédure qui est réalisée lorsque les tumeurs ou les malformations vasculaires cérébrales à enlever sont localisées près des zones du cerveau qui contrôlent des fonctions telles que la vision, le mouvement ou la parole, permettant ainsi au chirurgien de savoir exactement où se trouvent ces zones et de les préserver. Bien sûr, penser à une intervention cérébrale éveillée est effrayant, mais la possibilité d’être vigilant et conscient pendant ce type de procédure est une partie essentielle de l’opération. Voyons pourquoi.

L’intervention chirurgicale du cerveau avec un patient éveillé permet de savoir exactement où se trouvent les différentes fonctions cérébrales grâce au mapping cortical, permettant de préserver les zones impliquées dans les fonctions du langage, de la motilité et des sensations et de minimiser ainsi le risque chirurgical. « Pendant l’intervention – expliquent les spécialistes – le neurochirurgien pose des questions au patient et lui demande d’exécuter des mouvements simples et complexes, afin de surveiller le fonctionnement des zones éloquentes (les zones du cerveau chargées du contrôle de la vision, du mouvement et/ou de la parole) pendant la résection chirurgicale ». Les réponses et les mouvements effectués pendant la surveillance de ces zones permettent de réduire considérablement le risque de lésions aux zones fonctionnelles du cerveau pendant l’exérèse.

La chirurgie cérébrale avec un patient éveillé est utilisée lorsque la condition neurologique à traiter, telle qu’une tumeur cérébrale ou une malformation cérébrale, se trouve près de zones cérébrales qui jouent un rôle dans les fonctions nobles du langage, du mouvement et des sensations. La procédure permet de traiter les tumeurs et les malformations vasculaires cérébrales, telles que les gliomes, les angiomes caverneux et les métastases cérébrales, ainsi que les troubles neurologiques tels que l’épilepsie du lobe temporal, la dysplasie corticale focale et la polymicrogyrie », indiquent les spécialistes. « Avant l’intervention, le patient reçoit une anesthésie locale. Pendant la partie centrale de l’intervention chirurgicale (celle où la tumeur ou la malformation est enlevée), le patient reste éveillé afin de pouvoir surveiller son état neurologique de la manière la plus précise possible ».

La chirurgie cérébrale éveillée, permet de surveiller en permanence la fonction des zones cérébrales qui contrôlent des fonctions telles que le mouvement, le langage et la sensibilité, permettant ainsi au chirurgien de les préserver pendant l’opération.

« Les personnes atteintes de tumeurs cérébrales ou de foyers épileptiques près du tissu cérébral fonctionnel, dont les conditions étaient autrefois considérées comme inopérables, peuvent envisager une chirurgie cérébrale éveillée pour réduire les complications et le risque de lésions au tissu cérébral fonctionnel – souligne la clinique Mayo des États-Unis, l’un des centres de neurologie et de neurochirurgie les plus importants au monde. « La chirurgie cérébrale en état d’éveil peut aider à réduire en toute sécurité la taille des tumeurs cérébrales en croissance, en prolongeant et en améliorant la qualité de vie ».

Comme pour toute intervention chirurgicale, la chirurgie cérébrale avec un patient éveillé présente des risques et des complications potentiels, tels que des saignements, un gonflement du cerveau, des infections, des lésions cérébrales et la mort. D’autres complications chirurgicales peuvent inclure des problèmes de vision, des convulsions, une faiblesse musculaire et des problèmes de mémoire et de cognition.