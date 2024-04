Ils croient que les avions pilotés par IA ne sont pas sûrs. Un important homme politique volera dans un pour prouver qu’ils se trompent.

Ils veulent démontrer que l’avenir de l’aviation militaire passe par l’élimination des pilotes

L’IA pourrait piloter des avions de guerre sur des champs de bataille

Frank Kendall est le secrétaire de l’armée de l’air des États-Unis. Un poste d’une importance extrême à la fois militaire et politique qui joue un rôle clé dans la prise de décisions au sein de la hiérarchie de l’armée de l’air, la plus puissante et la mieux financée du monde. Il a maintenant pris une décision pour prouver son point de vue sur les IA : il montera à bord d’un avion piloté exclusivement par cette technologie pour démontrer qu’il est totalement sûr.

L’armée de l’air des États-Unis (USAF à partir de maintenant) souhaite automatiser une partie de sa flotte et Kendall souhaite créer un précédent en affirmant que cela est totalement sûr.

Automatisation des avions, la fin des pilotes de chasse

Le secrétaire de l’USAF sera accompagné en permanence d’un pilote, mais aucun des deux ne pilotera à moins que cela ne soit strictement nécessaire. Le F16 autonome sera responsable du travail des deux personnes, comme l’ont assuré les représentants d’Interesting Engineering. Cela fait suite au projet VENOM, grâce auquel trois avions F-16 seront automatisés avec un budget de 6 milliards de dollars.

Je vais faire un tour dans un F-16 volant de manière autonome en fin d’année. Il y aura un pilote avec moi qui observera simplement avec moi comment fonctionne la technologie autonome, et j’espère que ni lui ni moi ne serons nécessaires pour piloter cet avion – Frank Kendall

Selon Kendall, le programme de vol autonome de l’USAF progresse de façon incroyable, au point qu’il est convaincu qu’à la fin de l’année, ils pourront piloter sans avoir besoin de quelqu’un dans le cockpit.

Comme on pouvait s’y attendre, de nombreuses voix s’opposent à ce projet. Étant donné qu’il y a certaines craintes et des questionnements éthiques à ce sujet qui ne rassurent pas les personnes, y compris les employés de l’USAF. En réponse à cela, on assure qu’il n’y aura jamais d’avion VENOM volant seul sans présence humaine.

Tout ce processus découle d’une modernisation importante de l’armée américaine dans le but clair de créer une force aérienne qui ne sera pas en reste et pourra faire face aux nouveaux avions chinois dans la grande guerre froide qui fait rage à l’heure actuelle. Il n’est donc pas surprenant que les investissements dans l’armée américaine ne s’arrêtent pas du tout.