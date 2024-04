Centrale de Suviana, l’analyse de l’expert : « Ce n’était pas une explosion mais un défaut mécanique »

Pour avoir la certitude, il faut attendre la fin des enquêtes sur la boîte noire de la centrale hydroélectrique de Bargi. Selon Francesco Ballio, professeur de génie civil au Politecnico de Milan, il ne pourrait pas s’agir d’un incendie mais d’un problème mécanique avec la turbine en phase de test.

Au début, cela ressemblait à une explosion, mais les certitudes ont changé au fil des jours. Dans les premières heures agitées, on ne savait rien des causes de l’accident à la centrale hydroélectrique de Bargi, sur le lac de Suviana dans les Apennins bolognais, où sept ouvriers sont morts et sept autres ont été blessés. Les hypothèses sur la cause de l’accident continuent de changer. Actuellement, tout est entre les mains des enquêteurs, y compris la boîte noire de l’usine qui sera analysée pour comprendre la dynamique.

“Nous sommes partis de l’incendie, puis nous avons réalisé que cet incendie n’était pas vraiment si important. La cause déclenchante semble maintenant pouvoir être un défaut mécanique. Mais ce sont tous des scénarios qui se mettent à jour tous les deux jours”, déclare Francesco Ballio, professeur de génie hydraulique au département de génie civil et environnemental du Politecnico de Milan. Il a expliqué à Netcost-security.fr quelles pourraient être les causes de l’accident et si cela aurait pu être évité.

Professeur Ballio, commençons par les bases : comment fonctionne une centrale hydroélectrique comme celle de Bargi ?

Le fonctionnement d’une centrale hydroélectrique repose sur l’eau présente dans deux lacs à des hauteurs différentes. L’énergie hydroélectrique peut être produite lorsque l’eau est abondante à une certaine pression. C’est la différence de niveau entre les deux lacs qui génère cette pression. L’eau circule dans des canalisations pour passer du lac le plus haut au lac le plus bas, puis passe à travers une machine et alimente ensuite le générateur d’énergie électrique qui est alimenté par la turbine. Cette centrale, étant située entre deux lacs, présente également la particularité de pouvoir être utilisée à l’envers, c’est-à-dire comme une pompe. L’eau est prélevée dans le lac le plus bas et poussée de nouveau vers le lac le plus haut pour accumuler de l’énergie, car cette eau peut ensuite être récupérée et réutilisée.

Au moment de l’accident, un test était en cours. Qu’est-ce qui peut mal tourner pendant cette phase ?

Le point fondamental à souligner est qu’un test est, précisément, un test. Il s’agit d’une phase initiale de fonctionnement d’un nouveau système qui a été significativement modifié, dans laquelle on vérifie qu’il n’y a pas de défauts, que tout fonctionne correctement. C’est donc une phase anormale par communiqué à la durée de vie prévue du système, car c’est la « première fois » que l’on vérifie que tout est en ordre. Il se peut qu’un défaut de construction du système ait été découvert. Le test est effectué précisément pour cette raison. Avant de le mettre en régime, on vérifie que tout fonctionne correctement.

Par communiqué aux informations dont nous disposons aujourd’hui, quel est, selon vous, le scénario le plus probable ?

Nous n’avons que des preuves indirectes, car nous devons encore voir dans quelles conditions se trouve la boîte noire. Au début, on a beaucoup misé sur l’explosion et l’incendie, donc l’hypothèse que nous avions faite était celle d’un court-circuit. La seule hypothèse mécanique que nous pouvions imaginer était qu’il pourrait y avoir eu une explosion. L’incendie dépend ensuite de la présence d’un combustible, mais le problème est ce qui a déclenché l’explosion. Jusqu’à présent, le court-circuit semblait être la chose la plus probable.

Et ensuite ?

Ensuite, le témoignage de ceux qui ont réussi à s’échapper et à se mettre en sécurité est arrivé, qui raconte avoir entendu un bruit. Actuellement, les machines hydrauliques et les alternateurs font un bruit terrible, mais il a entendu un bruit différent de d’habitude qui s’aggravait avec le temps. Cela peut indiquer un défaut mécanique. Par exemple, si le ventilateur d’un lave-vaisselle touche une assiette, il fera du bruit. Le scénario pourrait être qu’un défaut mécanique de la turbine qui alimente l’alternateur a émergé et qu’à un certain moment, cela a provoqué une rupture ou une vibration. Ce sont des machines énormes, si elles commencent à vibrer, elles peuvent faire tomber n’importe quoi. Donc le problème est de comprendre quelle a été la cause initiale, pas la chaîne d’événements. Un défaut mécanique ne peut pas causer une explosion. À l’heure actuelle, l’hypothèse du problème mécanique pendant les tests émerge également.

Donc pas d’incendie puis d’explosion ?

On a beaucoup parlé de l’incendie au début parce qu’on a vu de la fumée, mais cela pouvait être une chose relativement mineure. Par exemple, un réservoir d’huile en feu. Comparé à tout ce que nous racontons ici, ce n’était peut-être pas le problème. Ensuite, cette fumée était peut-être simplement de la vapeur d’eau, qui sait ? Il me semble que l’hypothèse de l’incendie s’est un peu estompée. Peut-être que c’était simplement la première évidence que les personnes ont vue.

Des informations utiles pourraient-elles émerger de la boîte noire prise en charge par les enquêteurs ?

En général, tout comme celles des avions, ces boîtes noires enregistrent les voix et tous les signaux proviennent des capteurs, donc tous les paramètres qui parviennent à distance à la salle de contrôle de l’installation. Nous verrons grâce aux enquêtes ce qui était enregistré dans cette centrale en particulier.

Si la centrale hydroélectrique de Bargi n’était pas de type « puits », l’accident aurait-il pu être évité ? Y a-t-il un risque inhérent à ce type de centrale ?

Cela aurait certainement été différent. C’est une sorte d’accident en mine, avec tous les problèmes d’être en bas et de ne pas avoir d’issue. D’après ce que j’ai compris, le plancher s’est effondré entre deux étages. Dans ce cas, tout se développe verticalement. La configuration en puits a certainement rendu les choses très difficiles car les vérifications sont plus complexes. Cependant, pour ce type de fonctionnement là, avec cette configuration des bassins d’eau, on construit un système de puits. Ce n’est pas un choix aléatoire, par commodité. Si un lac est assez bas, c’est la solution la plus rationnelle. Quoi qu’il en soit, c’est une situation un peu malheureuse : considérons qu’en plus, elle n’est généralement pas surveillée, il n’y a personne à l’intérieur.

