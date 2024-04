Fait passer douleur, anxiété et dépression : les bienfaits du contact physique sur la santé

Un groupe de chercheurs européens a évalué les effets des câlins, des caresses, des massages et autres types de contact physique sur la santé, identifiant les caractéristiques qui influencent leur efficacité.

Que calme la douleur ? Comment apaiser l’anxiété ou vaincre la dépression ? Une réponse à toutes ces questions vient des résultats d’une nouvelle étude publiée dans le journal scientifique Nature Human Behavior, qui a constaté un large éventail de bénéfices sur notre santé mentale et physique grâce au contact physique. Les câlins, les caresses, mais aussi les massages et autres interactions tactiles peuvent en effet produire des effets positifs, en fonction du type de toucher, de sa fréquence et de sa durée. Mais aussi en fonction de la personne avec laquelle nous interagissons réellement, que ce soit notre partenaire, un membre de la famille, un étranger, ou même un dispositif comme les robots de massage de plus en plus répandus.

Pour clarifier comment les différents types de contact favorisent le bien-être mental et physique, une équipe de chercheurs européens a effectué une analyse quantitative (une méta-analyse de 137 études) et qualitative (une revue de 75 études supplémentaires) portant sur un total de 12 966 personnes, évaluant l’impact des différentes interventions tactiles sur la santé et recherchant les facteurs qui influencent leur efficacité.

Comment le contact physique soulage la douleur et réduit l’anxiété et la dépression

Pour évaluer si et dans quelle mesure le toucher peut influencer le bien-être physique et mental, les chercheurs ont examiné les effets sur la santé résultant du contact (physique ou par l’intermédiaire de dispositifs) dans différents groupes d’âge, montrant comment, globalement, les interventions tactiles sont efficaces dans la réduction de la douleur, de la dépression et de l’anxiété chez les adultes et les enfants, ainsi que dans la promotion de la prise de poids chez les nouveau-nés, expliquent les auteurs de l’étude.

En ce qui concerne les adultes, par communiqué aux avantages majeurs enregistrés dans la rédution de la douleur, la fatigue, l’anxiété et la dépression, des effets plus modestes mais néanmoins significatifs ont été observés au niveau de la respiration, du sommeil et de la fréquence cardiaque.

Des effets modérés ont également été observés en termes de réduction du taux de cortisol (hormone du stress), notamment chez les femmes. Pour les nouveau-nés, des bénéfices moyens à importants ont été constatés au niveau des enzymes hépatiques et du cortisol, de la régulation de la température, de la prise de poids et de la respiration.

Comme mentionné précédemment, tous les types de toucher n’ont pas le même effet, en particulier lorsqu’il s’agit d’impacts sur la santé physique par communiqué à la santé mentale. Le contact humain a en effet montré qu’il pouvait offrir des avantages plus importants en termes de santé mentale, tandis qu’en termes de santé physique, les chercheurs ont constaté des avantages similaires tant lorsque le contact était humain que lorsqu’il était effectué par un objet, tel qu’un robot de massage.

Comme prévu, le contact maternel s’est révélé significativement plus bénéfique pour les nouveau-nés, tandis que chez les adultes, aucun impact spécifique n’a été observé en relation avec la familiarité.

En ce qui concerne la fréquence et la durée des différents types de contact, les chercheurs ont constaté des associations positives entre le nombre d’événements et les avantages pour la réduction de l’anxiété, de la dépression et de la douleur chez les adultes. D’autre part, une fréquence plus élevée de contacts physiques chez les nouveau-nés ou une durée plus longue des contacts chez les adultes n’a pas augmenté les avantages pour la santé physique ou mentale. Au contraire, chez les adultes, les chercheurs ont observé une association négative en termes de réduction du cortisol et des paramètres de fréquence cardiaque, probablement en raison des effets d’accoutumance.

Parmi les autres résultats, l’équipe a également observé que toucher la tête est associé à plus d’avantages, bien que le type d’événement tactile appliqué semble être moins pertinent que la fréquence. « Dans l’ensemble », ont conclu les chercheurs, « notre travail montre que les interventions tactiles sont plus appropriées pour réduire la douleur, la dépression et l’anxiété chez les adultes et les enfants, ainsi que pour promouvoir la prise de poids chez les nouveau-nés. Cela ouvre des perspectives prometteuses dans l’amélioration des interventions tactiles, en promouvant la conclusion que ce type d’intervention peut être utilisé de manière systématique pour préserver et améliorer notre santé ».