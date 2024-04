NVIDIA conseille aux propriétaires de processeurs sujets aux pannes de se tourner vers Intel pour obtenir de l’aide

Contexte : Les utilisateurs de processeurs Intel haut de gamme de 13e et 14e génération se plaignent depuis des mois de problèmes d’instabilité dans les jeux. Désormais, Chipzilla devra également répondre aux commentaires négatifs des propriétaires de GPU GeForce.

Les derniers drivers graphiques de NVIDIA pour les GPU GeForce incluent des notes de version intéressantes, que la société partage également sur ses forums officiels. La version 552.12 des drivers GeForce Game Ready fournit une section « Veuillez noter » notable à la fin, traitant de deux problèmes spécifiques liés aux applications basées sur Chromium (telles que les navigateurs Web et Discord) et les défis auxquels les joueurs ont été confrontés avec Raptor Lake et Raptor Lake d’Intel. Actualisez les processeurs.

Si un système construit autour d’un processeur de bureau déverrouillé Intel de 13e/14e génération rencontre des problèmes de stabilité, des messages d’erreur de mémoire vidéo insuffisante ou plante lors de la compilation du shader, les notes de version conseillent aux utilisateurs de demander de l’aide au dépannage sur les sites Web d’Intel et d’Epic Games. . Le premier site référencé par NVIDIA renvoie à des forums de support pour les processeurs Intel, où un employé reconnaît que l’entreprise est consciente des problèmes d’instabilité liés à « certaines charges de travail ».

Intel a déclaré qu’il collaborait activement avec ses partenaires constructeurs et analysait ces problèmes pour fournir une solution efficace, comme indiqué dans une déclaration faite en février, bien que les utilisateurs continuent de signaler des plantages à ce jour. Le deuxième lien fourni par NVIDIA dirige les utilisateurs vers le site Web RAD Game Tools, où Epic Games explique la nature du problème.

Selon RAD, la cause première de l’instabilité rencontrée principalement sur les processeurs Intel 13900K et 14900K est un problème hardware qui peut entraîner des « échecs de décompression des données Ooodle » ou des plantages dans les jeux construits avec le moteur Unreal. Une petite fraction des processeurs mentionnés peuvent présenter ce comportement imprévisible sous de lourdes charges de calcul, qui semble être déclenché par une combinaison de paramètres du BIOS, de fréquences de fréquence élevées du processeur et de consommation d’énergie.

Le site Web de RAD propose des solutions de contournement efficaces pour atténuer l’instabilité ou les pannes, notamment en limitant les performances maximales des processeurs Intel à l’aide d’outils logiciels tels qu’Intel XTU et en ajustant les paramètres du firmware BIOS/UEFI. On espère qu’Intel publiera prochainement un correctif définitif, probablement via une mise à jour du bios, pour ses processeurs de jeu hautes performances.

Outre les problèmes d’instabilité, les derniers drivers GeForce de NVIDIA offrent des optimisations spécifiques pour la saison 3 de Call of Duty : Modern Warfare III, Call of Duty : Warzone et Diablo IV avec sa mise à niveau de ray tracing. La version du driver corrige également un bug dans le profil Resizing BAR pour Horizon Forbidden West. Cependant, certains problèmes affectant l’ancien hardware GPU (série GeForce GTX 10/RTX 2000), Horizon Forbidden West Complete Edition, Tekken 8 et les jeux VR nécessiteront malheureusement des correctifs futurs.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :