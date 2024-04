Orsa Amarena, quand les enfants seront-ils séparés et pourquoi sont-ils encore ensemble : les réponses du zoologue

Après la mort d’Amarena, tuée par des coups de feu à San Benedetto dei Marsi, ses deux petits oursons ont dû affronter seuls les dangers de la vie sauvage à quelques mois seulement, bien avant la fin naturelle du cycle de soins parentaux. Mais les deux, toujours restés ensemble, ont réussi, ils vont bien et viennent de sortir de l’hibernation. Le zoologue Filippo Zibordi a expliqué à Netcost-security.fr ce qui les attend maintenant et quand ils devraient se séparer.

Interview de Filippo Zibordi

Zoologue, coordinateur pédagogique du Master FaunaHD de l’Université d’Insubria et consultant en conservation de la nature.

Après quelques mois de silence, le Parc national des Abruzzes, du Latium et de la Molise (PNALM) a publié sur sa page Facebook une nouvelle mise à jour sur le sort des oursons d’Amarena, tuée tard le jeudi 31 août 2023 à San Benedetto dei Marsi (Abruzzes) par un homme du coin. Ce jour-là, la mère s’est introduite avec ses petits dans la propriété de l’homme de 56 ans, qui a décidé de prendre son fusil et de tirer, blessant mortellement l’ours. Depuis lors, les deux oursons ont entrepris une lutte pour leur survie dans la nature (il a été décidé de ne pas les capturer mais de les surveiller à distance), beaucoup plus difficile que celle à laquelle ils auraient dû faire face avec leur mère. Heureusement, ils s’en sont sortis brillamment, comme l’ont montré les mises à jour du parc. Depuis le 10 janvier de cette année, ils étaient également « hors des radars », signe qu’ils avaient enfin trouvé un endroit pour passer en « léthargie » (ce qui est plus correctement appelé « hibernation » chez les ours).

Mardi 9 avril, le PNALM a diffusé une nouvelle vidéo des deux frères qui errent encore ensemble dans la forêt. Ce sont deux mâles, comme l’ont révélé les analyses effectuées sur les échantillons biologiques. Les deux ont donc survécu à l’hiver et ont maintenant beaucoup plus de chances de survivre. Pour savoir quand ils pourraient se séparer et quel pourrait être leur destin, Netcost-security.fr a interviewé le docteur Filippo Zibordi, un expert des ours qui a collaboré pendant des années au projet Life Ursus dans le Trentin, aujourd’hui coordinateur pédagogique du Master FaunaHD de l’Université d’Insubria et consultant en conservation de la nature. Voici ce qu’il nous a dit.

Docteur Zibordi, depuis le début du mois de janvier, le personnel du Parc national des Abruzzes, du Latium et de la Molise (PNALM) a perdu de vue les deux oursons d’Amarena, ce qui laisse penser qu’ils ont trouvé un endroit pour hiberner. Selon vous, sont-ils retournés dans la même tanière où ils sont nés ou ont-ils choisi un autre refuge ?

Normalement, les ours changent de lieu d’hibernation chaque année, donc ils ne sont pas fidèles à la même tanière. Cela concerne bien sûr les ours qui ont eu des soins parentaux normaux. Dans ce cas, nous avons affaire à des oursons qui sont restés seuls avant la fin des soins parentaux, il est donc plus difficile de répondre. Il est possible qu’ils soient en quelque sorte revenus dans la tanière où ils sont nés en raison de leur inexpérience. J’imagine qu’ils ont eu une mobilité un peu plus réduite que s’ils avaient été avec leur mère, qui aurait choisi la tanière avec eux. D’un autre côté, ils auraient pu trouver un autre endroit suffisamment bon où passer quelques semaines ou mois.

Est-il normal qu’ils soient restés ensemble même si leur mère n’était plus avec eux ?

Oui. Disons que lorsque la mère est présente, les oursons restent avec elle au moins jusqu’à la fin de l’hibernation de l’année suivant la naissance. Dans leur cas, si Amarena était encore en vie, ils seraient restés avec elle pendant une période qui varie de maintenant, c’est-à-dire d’avril, lorsqu’ils ont atteint 15 mois, au mois de novembre de cette année, généralement. Donc entre 15 et 21-22 mois. Il s’agit d’une période que les oursons passent généralement avec leur mère car cette espèce est caractérisée par des soins parentaux particulièrement longs. Dans le règne animal, 15-22 mois sont longs, même s’il existe des exceptions, comme les êtres humains. Ce que l’on a constaté, en réalité, c’est que même dans des cas comme celui-ci, il est normal que les oursons conservent toujours l’instinct de rester avec leurs frères et sœurs. Il arrive aussi parfois que la mère ne soit pas morte, mais simplement qu’elle s’est éloignée du groupe, tandis que les frères et sœurs restent ensemble. Si Amarena n’était pas morte, ils auraient pu passer l’hiver tous ensemble, et puis à cette période, avril-mai 2024, les deux individus jeunes, plus des oursons, auraient pu se séparer de leur mère et partir ensemble. Cela semble se produire plus souvent pour les femelles que pour les mâles.

On sait qu’ils sont deux mâles. Si c’était un mâle et une femelle, ou deux femelles, se serait-il produit une situation différente ?

Ce que je vous ai dit vaut pour tout assortiment, disons, jusqu’à 14-15 mois. Après cela, sur le plan anecdotique – mais je n’ai pas suffisamment de données car il n’y a pas de recherche scientifique à laquelle je fais référence – dans le Trentin, les fois où l’on a vu des couples de jeunes individus, comme pourraient l’être les enfants d’Amarena, étaient généralement des femelles. J’aurais tendance à dire, mais c’est plus une suggestion, qu’il pourrait être plus facile pour les deux de se séparer, mais il n’y a pas de preuves scientifiques. D’après ce que je me souviens de certains exemplaires du Trentin qui sont restés ensemble à cet âge, entre 15 et 22 mois, lors d’au moins deux épisodes, il s’agissait de femelles.

Le PNALM dit qu’ils se sépareront dans un mois, vous suggérez qu’ils pourraient tenir jusqu’en novembre. Il est improbable, compte tenu des circonstances particulières de leur cas, qu’ils puissent former une sorte de couple fixe ? Ou ce cas n’existe-t-il tout simplement pas ?

D’après ce que nous savons, cela nous surprendrait beaucoup, car les ours sont des animaux solitaires. Quelle que soit la longueur des soins parentaux, à un moment donné, chacun suit sa propre voie. Les seuls moments où les ours deviennent des animaux non solitaires sont précisément la période de la naissance, celle de la mère avec les oursons, puis autour du mois de mai, lorsque les mâles et les femelles se retrouvent pour l’accouplement. Mais même dans ce cas, ils ne restent ensemble que quelques jours, deux ou trois. Le temps nécessaire pour s’accoupler.

D’après les images partagées par le parc, ils ont l’air en bonne santé, il était donc juste et sage de les laisser libres. À l’époque, après la mort d’Amarena, il y a eu des débats sur la question de les capturer ou non, compte tenu des risques potentiels auxquels ils étaient exposés.

Oui, je dirais certainement. Ils sont toujours vivants, ils vont bien et à ce stade, la probabilité qu’ils meurent de mort naturelle est considérablement réduite. Ce n’est pas la même chose d’avoir des oursons de quelques mois ou des spécimens qui ont maintenant plus d’un an. Par exemple, ils ont atteint une taille telle qu’ils ne peuvent être la proie d’un aigle et ils sont une proie plus difficile pour une meute de loups. D’un autre côté, ils ont non seulement montré qu’ils savent éviter les dangers, mais aussi qu’ils s’en sortent. À ce stade, ce sont pleinement des individus qui font partie de la population. Le parc a fait un bon choix, surtout parce que si ces ours avaient été capturés, ne serait-ce que pour les nourrir et leur fournir une alimentation complète et des soins vétérinaires, il y aurait ensuite eu un risque élevé de ne pas pouvoir les relâcher dans la nature.

Les ours qui s’habituent à l’homme, qui ne le craignent pas, sont des ours qui ne peuvent pas être relâchés car ils deviennent ensuite problématiques et confiants. Il y a eu des tentatives dans le Trentin de garder un ours dans une enceinte, mais en le nourrissant et en le soignant sans le laisser voir. Mais il est clair que cela devient beaucoup plus risqué. Dans ce cas, ils les ont surveillés de loin, je suppose par le biais de gardes, de pièges photographiques, etc. Ces ours restent complètement sauvages, pas confiants, donc ils ont de très bonnes chances de s’en sortir.

Selon vous, iront-ils se nourrir aux mêmes endroits où ils étaient avec leur mère ? Ou étaient-ils encore trop jeunes lorsque l’incident s’est produit pour apprendre ?

Les mois passés avec la mère ont été fondamentaux pour commencer à comprendre comment et où trouver les ressources alimentaires nécessaires à leur survie. Tout comme les mois qui ont suivi. Les deux jeunes frères devraient maintenant avoir une carte mentale des ressources alimentaires qu’ils peuvent trouver et où elles se trouvent. Cette carte a probablement été construite depuis leur naissance jusqu’en août, lorsque Amarena a été tuée, et les mois suivants.

L’expérience traumatisante de la rencontre avec celui qui a tiré sur la mère pourrait-elle avoir influencé leur comportement envers les humains ?

Ils ont été conditionnés d’une certaine manière par ce qui s’est passé ce soir-là. C’est-à-dire qu’ils ont dû entendre un grand bruit et ensuite ils n’ont plus vu leur mère. C’est certainement un événement qui les a marqués. Ils vont peut-être encore plus se méfier des humains. J’imagine qu’ils ont entendu beaucoup de bruit, quelque chose dont ils devaient s’enfuir rapidement, et ensuite leur mère a disparu. Il est improbable que cela les rende confiants, mais plutôt méfiants.