Pas de smartphone si vous avez moins de 16 ans : comment fonctionne la proposition du Royaume-Unis

Il n’est pas encore une proposition de loi, mais on sait déjà qu’elle pourrait venir de la Secrétaire d’État à l’Innovation. Du gouvernement, certains signaux de tension : tout le monde n’est pas d’accord parmi les Conservateurs sur la décision possible. Au Royaume-Unis, plus de la moitié des parents seraient d’accord avec la nouvelle norme.

La majorité atteint 18 ans, mais les jeunes Anglais peuvent déjà boire de l’alcool, rejoindre l’armée, travailler et ouvrir un compte en banque à l’âge de 16 ans. À l’avenir, ils pourraient également enfin obtenir leur premier smartphone. Du moins, si la proposition initiale devait devenir un véritable projet de loi et finalement une norme.

À l’heure actuelle, rien n’est certain et la proposition doit surmonter des obstacles politiques, ainsi que bureaucratiques. Mais certains sondages montrent que la majorité des parents anglais seraient d’accord avec l’idée d’interdire les appareils mobiles aux moins de 16 ans.

L’interdiction d’utiliser les smartphones pour les moins de 16 ans

La proposition de retirer les appareils mobiles aux plus jeunes semble être imminente. C’est Michelle Donelan, Secrétaire d’État à la Science, à l’Innovation et à la Technologie, qui proposerait cela. Une décision qui pourrait donc venir d’un membre du parti conservateur mais qui, si elle devait commencer son parcours pour devenir une proposition de loi, mettrait le gouvernement dans une position délicate.

A l’intérieur du parti Tory, en effet, tout le monde n’est pas d’accord avec cette éventuelle interdiction. Le danger est de diviser le parti sur cette question. Une source anonyme interviewée par The Guardian parle de cette idée comme étant « hors du monde » : « Nous devons rendre les parents plus conscients des pouvoirs qu’ils ont, comme les restrictions sur les sites, les applications ou même l’utilisation des fonctionnalités de contrôle parental ».

Le sondage parmi les parents : plus de la moitié est favorable à l’interdiction

Supprimer l’accès à Internet pour les plus jeunes afin de lutter contre la violence. Une idée fortement soutenue également par Esther Ghey, mère de la jeune Brianna qui a été victime d’un meurtre l’année dernière par deux quinze ans qui passaient beaucoup de temps à regarder du contenu violent en ligne. En février dernier, Ghey avait déclaré à la BBC qu’elle soutenait l’idée de vendre des téléphones sans applications aux plus jeunes. « Si vous avez moins de 16 ans, vous pourrez recevoir un téléphone pour enfants, qui n’aura pas tous les réseaux sociaux qui existent aujourd’hui ».

Elle n’est pas la seule à penser cela. Selon un sondage réalisé par Parentkid, qui a interrogé près de 2 500 parents dans tout l’Angleterre, plus de la moitié (58%) des parents sont favorables à l’interdiction de vente de smartphones aux adolescents, tandis qu’un tiers seulement est opposé à cette décision possible. De plus, 8 parents sur 10 pensent que les appareils mobiles sont nuisibles pour les plus petits.

Pour l’instant, ce ne sont que des sondages et des propositions qui ne se sont pas encore concrétisées, mais il ne faut pas exclure que le gouvernement puisse les mettre en œuvre. Les mesures strictes concernant les smartphones ont déjà commencé en février, lorsque les premières étapes vers des restrictions sur l’utilisation des téléphones portables dans les écoles ont été entreprises. Le Department for Education (DfE) avait confirmé un plan visant à interdire les smartphones dans les établissements scolaires, avec quatre options différentes, y compris la saisie des appareils.