Actuellement, la NASA collabore avec une application pour signaler les OVNIS: comment ça marche

« C’est comme un Shazam pour tout ce qui se trouve dans le ciel », déclare la PDG de la start-up Enigma Labs. L’application permet d’enregistrer des vidéos de haute qualité et les métadonnées de l’enregistrement pour aider à vérifier les signalements.

ENIGMA LABS | Une capture d’écran d’un signalement d’OVNI

« Si nous étions seuls, ce serait du gaspillage d’espace », dit le père à une fille passionnée par l’univers. C’est le début de Contact, un film de Robert Zemeckis avec Jodie Foster (basé sur le roman du scientifique Carl Sagan) qui résume ainsi la question que tout le monde se pose : y a-t-il aussi de la vie là-haut, dans les autres galaxies ?

Pour l’instant, la réponse est non. C’est ce qu’a souligné la National Aeronautics and Space Administration (NASA) dans son dernier communiqué sur les Phénomènes Anomaux Non Identifiés (UAP), autrefois appelés OVNI. L’agence ouvre cependant la porte à la possibilité de trouver une vie dans l’espace à l’avenir. Et pour se faire aider, elle est prête à recevoir les signalements des citoyens. Tout cela grâce à une application qui a déjà recueilli des dizaines de milliers de signalements.

Comment fonctionne Enigma Labs, l’application de signalement des OVNI

Le nom est évocateur : Enigma Labs. La start-up a été fondée en 2020 et aurait déjà recueilli plus de 12 000 signalements d’événements célestes inexplicables de la part d’utilisateurs ordinaires. L’idée a attiré l’attention de la NASA. Dans son dernier communiqué sur les UAP, l’agence spatiale américaine a déclaré qu’il était nécessaire d’ouvrir le sujet aux nouvelles technologies et aux nouvelles approches pour exploiter les avantages des « applications basées sur les smartphones qui collectent à la fois des images et des métadonnées provenant de différents civils du monde entier ». En d’autres termes, c’est ainsi qu’ils ont décrit l’application appelée Enigma.

Le fonctionnement de l’application, actuellement disponible uniquement sur iPhone, est simple. Vous pointez votre téléphone vers le ciel et, grâce à la réalité augmentée, vous pouvez voir ce qui est identifiable dans le ciel : les avions avec leurs numéros d’identification, les satellites et tous les objets communs que l’on peut trouver. « C’est le Shazam pour tout ce qui se trouve dans le ciel », a déclaré A., la mystérieuse PDG de l’entreprise, au New Yorker. Comme toute son équipe, elle a décidé de ne pas divulguer son nom en raison des préjugés qui existent sur ceux qui font des recherches sur les OVNI. « Il y a beaucoup de trolls sur Internet ».

Si quelque chose n’est pas identifiable, l’utilisateur peut alors enregistrer un signalement. Non seulement l’application permet d’enregistrer des vidéos non compressées (et donc de meilleure qualité), mais les métadonnées sont également automatiquement enregistrées. Par exemple, la géolocalisation exacte mais aussi l’angle d’enregistrement de la vidéo. De cette manière, il devient impossible de modifier les vidéos, qui sont enregistrées directement dans le système.

L’algorithme qui évalue la fiabilité des signalements

Pour compléter le tout, il y a un algorithme qui permet d’évaluer la fiabilité du signalement. De nombreux facteurs sont pris en compte, notamment la crédibilité et l’authenticité de l’objet filmé. À la fin, un score est attribué au signalement. Par exemple : 36 points sur 100 à l’utilisateur qui a enregistré la vidéo de « quatre objets métalliques immobiles au nord de notre position », qui se sont finalement révélés être des indicateurs de sécurité situés sur des pylônes.

L’objectif maintenant est de combiner les signalements du grand public avec le point de vue des agences gouvernementales disposant de données sur les satellites et tous les objets célestes identifiables. C’est pourquoi Enigma Labs a entamé des négociations avec les agences gouvernementales pour commencer une collaboration. L’objectif est de ramener à la maison, peut-être, la première confirmation que nous ne sommes pas seuls dans l’univers et que ce n’est pas du gaspillage d’espace.

ENIGMA LABS | Un utilisateur signale un avistement à Jacksonville, en Floride