Cette nouvelle IA te permet de générer ta propre musique totalement gratuitement

Vous pouvez créer des chansons sur n’importe quel sujet et les faire sonner comme vous le souhaitez

Nous vous expliquerons comment créer votre propre chanson étape par étape

En quelques mois seulement, l’intelligence artificielle est passée de la rédaction de courts récits à la composition de succès musicaux, qui ont même frustré Bad Bunny. De plus en plus de plates-formes d’IA émergent permettant de générer des compositions, mais beaucoup d’entre elles ne respectent pas les droits des artistes et sont même inaccessibles aux utilisateurs. Ce n’est pas le cas d’Udio, qui promet de respecter ces droits et qui est facile à utiliser.

Comment créer des chansons par IA avec Udio

Tout d’abord, clarifions ce qu’est Udio. Il s’agit d’une plateforme qui utilise l’IA pour générer de la musique. Contrairement à d’autres, elle ne cherche pas à copier la voix d’artistes populaires, mais elle vous permet de créer des chansons en quelques secondes avec une personnalité étonnante. Par exemple, vous pouvez composer une chanson sur le coût élevé d’une bière à Madrid et dont le genre est un mélange de rock indépendant et de musique alternative. De plus, vous pouvez écrire les paroles pour que le chanteur les prononce telles quelles.

Pour créer des chansons, nous accéderons à la plateforme et nous nous enregistrerons, simplement en utilisant une adresse e-mail. En haut de l’écran, vous verrez un champ de texte, c’est là que vous écrirez le sujet de votre chanson. De plus, vous aurez des options et des balises pour vous aider à être plus précis, comme différents genres, un mode instrumental ou la possibilité d’écrire les paroles qui seront chantées. Tout est très simple avec l’aide fournie.

Après cela, nous cliquerons sur ‘Créer’ pour que ‘deux fragments distincts d’environ 30 secondes soient créés’. Si nous sommes satisfaits de cette partie, nous pouvons la publier sur la plateforme (Publier), mais nous pouvons aussi la remixer (Remix), et ‘si nous voulons l’étendre, nous sélectionnons ‘Étendre’‘. De cette manière, nous continuerons à créer les fragments suivants de 30 secondes.

Ces fragments peuvent être des introductions ou des conclusions, ainsi que des sections précédentes ou suivantes ; par exemple, si nous voulons que la chanson ait une introduction, nous sélectionnons ‘Étendre’ puis ‘Ajouter une introduction’, mais si nous voulons seulement que le fragment suivant soit une continuation, nous cliquons sur ‘Étendre’ puis ‘Ajouter une section’ (Avant ou Après).

Est-il possible de télécharger nos créations ? Oui, et sans aucune démarche supplémentaire ni aucun paiement. Si vous cliquez sur le nom de la chanson, vous serez redirigé vers son propre portail sur Udio. Une fois là-bas, vous devrez cliquer sur la flèche orientée vers le bas pour la télécharger en tant qu’audio ou vidéo. Sur ce portail, les paroles et vos autres créations sont également affichées. Tout utilisateur peut accéder aux autres créations, concevoir ses propres remixes ou les télécharger. Vous pouvez également les partager sur les réseaux sociaux ou créer des playlists.

Udio est encore en phase bêta. Pour l’instant, vous pouvez créer jusqu’à 1 200 chansons par mois, mais il est probable qu’elle proposera des plans payants, car il existe une section sur le site Web qui en parle. Elle a été fondée en décembre 2023 en tant que start-up par des membres de Google DeepMind, la société d’IA de Google. Le musicien will.i.am a également participé à son développement.