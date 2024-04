Si cette fille t’écrit, ne réponds pas, c’est une arnaque : comment reconnaître Carline

Les arnaques romantiques suivent des schémas planifiés. D’abord, on attire les victimes avec des profils attrayants, puis on joue sur l’émotion et les promesses. Carline a essayé de nous arnaquer en demandant de l’argent pour son fils.

Tout commence par un appel manqué sur Skype. Le numéro n’est pas enregistré dans les contacts, nous ne lisons que le surnom, Carline. « On se connaît ? », nous écrivons dans le chat. Après quelques secondes, la photo arrive. Elle est grande, blonde, avec des yeux sombres, porte une veste rouge brique et pose dans un salon des années 70. « Salut, j’ai 34 ans « , elle répond. « Je suis sur le réseau pour trouver un homme sérieux avec qui passer le reste de ma vie« .

Elle envoie immédiatement une autre photo avec un enfant d’environ dix ans. « C’est mon fils », explique-t-elle. Nous continuons la conversation, nous lui demandons où elle vit, ce qu’elle fait, elle nous demande une photo. Après quelques échanges, elle en vient au point : « Peux-tu acheter une carte Amazon pour moi ? Tu peux trouver la carte Amazon dans tous les supermarchés ou les stations-service ».

Son italien est bancal, Carline semble parler avec des phrases toutes faites apprises par cœur, très probablement mal traduites sur Google Translate. Parfois, elle ne comprend pas nos réponses et repose continuellement la question pour obtenir la fameuse carte Amazon tant désirée. Lorsque nous lui demandons à quoi elle sert, Carline nous répond : « Je dois nourrir mon fils ce soir« .

Un appel, pas de réponse et le compte est vidé : comment reconnaître l’arnaque du wangiri

Elle ajoute ensuite : « Il suffit d’aller au supermarché et de leur demander ce que vous voulez une carte Amazon de 50€, ils vous donneront le ticket de caisse ou le code, pas besoin d’adresse, il suffit de prendre votre voiture et d’aller chercher la carte maintenant ».

SKYPE | Les demandes de Carline

Qui se cache derrière l’arnaque romantique

Il est évident que Carline n’est pas une jeune femme séduisante qui a besoin d’argent pour nourrir son fils. Derrière l’ordinateur se cache en réalité une armée d’escrocs à la recherche de victimes. Ce type d’arnaque fonctionne grâce à un schéma pyramidal, à la base se trouvent les interlocuteurs, des personnes formées pour intercepter les utilisateurs et leur demander de l’argent. La narration est toujours la même, ils jouent le rôle de filles en difficulté qui répètent mécaniquement : « Je t’en prie, aide-moi, je ne sais pas quoi faire« , « Aide-moi à acheter de la nourriture pour mon fils », « Je suis seule, j’ai besoin de toi ». Souvent, l’autre face de la médaille révèle un système d’exploitation.

Les interlocuteurs sont recrutés en Asie du Sud-Est, en Afrique, dans les pays en développement (souvent, ils parlent mal l’italien). Beaucoup sont forcés de travailler 12 heures par jour, sans pouvoir avoir de contacts avec le monde extérieur. Diverses enquêtes ont révélé l’autre face de la médaille, faite d’escrocs réduits en esclavage, qui vivent dans des conditions brutales.

SKYPE | Notre conversation avec Carline

Notre conversation avec Carline

Nous savons que Carline est une arnaque et nous voulons voir jusqu’où elle peut aller. Lorsque nous lui demandons ce que nous pouvons faire pour elle et son fils, elle répond : « Si tu veux vraiment m’aider, alors tu achèteras la carte une fois là-bas avec la carte nous pourrons nous appeler en vidéo ». L’arnaque suit le scénario, après avoir accompli la tâche, nous aurons la récompense : l’appel vidéo avec Carline. Nous lui demandons si nous pouvons nous parler avant, même simplement par téléphone : « Je suis au store, on m’a demandé quelque chose de difficile, j’ai besoin de ton aide, je t’appelle ».

Carline répond : « Je suis un peu occupé, j’ai vraiment besoin de la carte, si tu veux vraiment m’aider, alors tu achèteras la carte une fois là-bas avec la carte nous pourrons nous appeler en vidéo ». Nous insistons et elle s’impatiente : « Fais comme je te dis, va au supermarché et dis-leur que je veux acheter une carte Amazon de 50€, ils te donneront le reçu ou le code, ça me suffit, c’est tout ». Nous décidons de mettre fin à la conversation. Nous expliquons à Carline qu’aucune carte Amazon n’arrivera : « Nous savons que c’est une arnaque et que tu commets un délit« . C’est le dernier message du chat. Carline lit et disparaît.

SKYPE | La carte Amazon demandée par Carline

Comment fonctionnent les arnaques romantiques en ligne

Les arnaques romantiques suivent des schémas planifiés. D’abord, on attire les victimes avec des profils attrayants, puis on joue sur l’émotion et les promesses, cette déclaration d’intention « Je suis sur le réseau pour trouver un homme sérieux avec qui passer le reste de ma vie« . Carline, qui n’est pas vraiment Carline, demande dans un italien approximatif d’être sauvée. Les escrocs contactent les victimes pour obtenir de l’argent avec de faux prétextes, souvent des histoires difficiles qui nécessitent une intervention urgente.

Celle de Carline est une arnaque grossière, faite d’erreurs grammaticales, d’explications floues et de demandes précipitées. C’est une arnaque de pêche au gros, où l’on jette le filet et où l’on essaie d’intercepter la victime parfaite. Il existe également des arnaques spécialement conçues suivant les règles de l’ingénierie sociale. Souvent, les criminels établissent de véritables relations avec les victimes et, au lieu de demander directement de l’argent, proposent des investissements rentables. On commence avec de petites sommes et l’escroc simule des échanges pour donner l’impression qu’il est réellement possible de gagner. C’est là que le rebondit, de plus en plus d’argent et en même temps, la victime est manipulée avec des promesses, des rêves en construction et des relations de plus en plus intimes.

SKYPE | Carline insiste pour obtenir la carte Amazon

Comment se protéger des arnaques romantiques

L’approche peut se produire n’importe où, comme le montre le cas de Carline. En effet, Skype est devenue une application marginale utilisée dans certains cas pour des groupes de travail. Les escrocs choisissent souvent des applications de rencontres, mais aussi des e-mails ou des messages WhatsApp. La règle d’or pour ne pas tomber dans l’arnaque est de ne pas partager d’informations financières ou d’envoyer de l’argent à des inconnus. De plus, il est préférable d’éviter d’envoyer des photos ou des données personnelles. Souvent, les arnaques contiennent des erreurs grammaticales, et en effet, Carline parlait un italien incorrect et avait du mal à comprendre nos messages. En général, ce ne sont pas des personnes dont l’italien est la langue maternelle.

Ceux qui sont tombés dans le piège doivent bloquer, s’ils ont été partagés, les données personnelles, les cartes de crédit et de débit. Il est également conseillé de signaler l’arnaque à la police postale. Cependant, il est souvent très difficile de récupérer l’argent et de retrouver les escrocs.