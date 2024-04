Quels sont les risques de l’oatzempic, la nouvelle tendance alimentaire qui promet de perdre du poids

Le nom est inspiré de celui de l’Ozempic, un médicament utilisé dans le traitement du diabète de type 2 et de plus en plus utilisé de manière incorrecte pour perdre du poids. Il s’agit d’une boisson à base d’avoine qui promet de réduire la sensation de faim et d’aider à perdre du poids, mais qui risque en réalité de déclencher des habitudes alimentaires très dangereuses. Les réponses du nutritionniste sur les véritables bénéfices et risques de l’oatzempic.

TIKTOK | Capture d’écran d’une publication de Maryam Hampton

Il s’appelle « oatzempic » et c’est la nouvelle tendance alimentaire qui fait fureur parmi les utilisateurs américains de TikTok. Le nom dit déjà tout : « oat » en anglais indique « avoine », tandis que la deuxième partie du mot, « zempic », rappelle sans équivoque l’Ozempic (semaglutide), le médicament utilisé dans le traitement du diabète de type 2 et dont l’utilisation « faite maison » pour perdre du poids s’est répandue depuis des mois maintenant. Une mode, elle aussi, très dangereuse pour la santé, surtout parce que souvent, l’utilisation se fait sans prescription médicale et par des jeunes filles qui n’en auraient pas besoin.

Interview de Pietro Mignano, nutritionniste

Cette boisson peut-elle réellement avoir un effet rassasiant ?

L’effet présumé rassasiant de cette boisson devrait découler de la capacité de l’avoine à retenir les liquides, mais en réalité, cette propriété n’implique pas une réduction de la sensation de faim. Au contraire, étant un aliment composé principalement de glucides, il stimule plutôt la production d’insuline. Cela indique qu’il pourrait même augmenter la sensation de faim par communiqué à d’autres aliments plus équilibrés, c’est-à-dire contenant des concentrations plus élevées de protéines ou de graisses.

Alors pourquoi les personnes pensent-ils que cela réduit la sensation de faim ?

Sur le plan biochimique, il est vrai que l’avoine a tendance à absorber les liquides, comme on peut le voir par exemple lorsque l’on prépare un porridge ou que l’on met de l’avoine dans une tasse de lait, cela augmente le volume. Cela donne l’impression qu’il peut détendre les parois de l’estomac et ainsi rendre ceux qui le consomment rassasiés plus longtemps. Il y a aussi un mécanisme psychologique plus profond lié à une perception altérée de la nourriture et de son effet sur notre corps.

Je n’ai jamais essayé l’oatzempic, mais il n’est pas difficile d’imaginer que cette boisson ait mauvais goût. Paradoxalement, cela la rend plus attrayante pour ceux qui ont une mauvaise relation avec l’alimentation, en particulier pour ceux qui souffrent de troubles du comportement alimentaire.

L’idée est de voir une chose bénéfique dans un aliment au goût désagréable, comme s’il s’agissait d’une sorte de médicament. Les médicaments ont traditionnellement un goût peu agréable, mais nous les prenons parce qu’ils nous font du bien. C’est plus ou moins le mécanisme qui se déclenche. De plus, il peut aussi y avoir une dynamique punitive : ceux qui souffrent de troubles alimentaires ne voient pas la nourriture comme une source de bienfaits, ni même de plaisir, mais comme quelque chose dont il faut se tenir éloigné. Dans cette optique, manger des choses qui ne sont pas bonnes devient paradoxalement plus acceptable.

Le nom de cette boisson ressemble à celui du médicament Ozempic. N’est-ce pas inquiétant ?

C’est certainement un indicateur de la dangerosité de ces tendances qui explosent sur les réseaux sociaux. L’oatzempic n’est certainement pas la première. Malheureusement, il est maintenant un fait avéré que les réseaux sociaux sont un endroit plein de pièges pour les personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire, mais aussi pour toutes celles qui, pour des raisons personnelles ou liées à l’âge, sont à risque de les développer. Je pense par exemple à tous les adolescents, en particulier les adolescentes, qui sont constamment bombardés d’images de corps très minces, de modèles irréalistes.

Y a-t-il des risques pour la santé ?

Cette boisson n’a certainement aucun avantage. En ce qui concerne les risques, il faut distinguer deux aspects. Au niveau nutritionnel, les trois ingrédients de l’oatzempic n’ont pas d’effets secondaires possibles s’ils sont pris à des doses normales. Mais si, comme cela pourrait sembler d’après certains messages sur TikTok, on pense que cette boisson peut remplacer un repas complet et équilibré, on commet une grave erreur : cette boisson ne fournit que des glucides, elle ne contient ni protéines ni graisses. Pour un repas complet, ces trois nutriments doivent toujours être présents. Mais le véritable risque réside dans l’idée que ces tendances véhiculent.

Faites-vous référence au risque de développer des troubles du comportement alimentaire ?

Pas seulement. Toute mode alimentaire qui donne l’impression de perdre du poids en mangeant un certain aliment, surtout s’il est dégoûtant, est dangereuse. Il n’existe aucun aliment qui puisse réduire miraculeusement la sensation de faim, mais une alimentation saine et équilibrée peut aider à réguler la sensation de faim en agissant au niveau hormonal. Il faut toujours être attentif à ce que l’on entend sur les réseaux sociaux : à l’exception des professionnels qui font de la divulgation, la plupart des contenus sur l’alimentation et les régimes ne sont pas fiables, voire risquent de nuire aux personnes qui les imitent.