Kingdom Rush 5 : Alliance a déjà ouvert les réservations et les pré-inscriptions sur iOS et Android

La nouvelle version de Ironhide Game Studio sera lancée le 25 juillet prochain

Kingdom Rush 5: Alliance est le cinquième volet de la franchise basée sur les combats de défense de tours

Kingdom Rush 5: Alliance, le cinquième volet de l’une des sagas de Tower Defense les plus connues ces dernières années, se rapproche de plus en plus. En réalité, il est déjà possible de le réserver et de s’inscrire préalablement dans les boutiques numériques d’iOS et d’Android. Donc, si vous voulez vous assurer d’avoir ce jeu dès le jour de sa sortie et d’être notifié que vous pouvez déjà l’acheter, compléter l’étape de préinscription est idéal, surtout sur le Play Store.

La réservation et l’inscription préalable sont déjà opérationnelles

Comme c’est le cas pour de nombreux jeux les plus populaires et les plus attendus des boutiques d’applications, Kingdom Rush 5: Alliance a déjà ouvert sa phase d’inscription préalable pour que les utilisateurs soient correctement informés de la disponibilité du jeu à sa date de sortie. Le jeu devrait arriver le 25 juillet et marquera ainsi le cinquième volet de cette saga développée par l’équipe d’Ironhide Game Studio.

Le genre des Tower Defense est l’un des plus populaires à utiliser sur les téléphones mobiles car ils ont souvent des interfaces conviviales pour une utilisation tactile, en plus du fait que ce format favorise particulièrement ce type de jeux. Kingdom Rush, en réalité, est l’un des grands acteurs du succès de ce genre, car depuis sa première sortie en 2014, il y a eu de nombreux épisodes de cette saga et tous ont connu un grand nombre de téléchargements.

Kingdom Rush, une saga emblématique du genre

Avec ce nouveau titre, l’intention du studio de continuer à croître et à s’étendre sur le marché des jeux vidéo pour smartphones est claire. En effet, ils ne se concentrent pas seulement sur le développement de nouveaux titres, mais ils se préoccupent également de mettre à jour les jeux précédents, comme dans le cas de Kingdom Rush: Vengeance, qui a bénéficié en 2023 d’une mise à jour majeure qui a considérablement amélioré l’expérience de jeu globale. Cette version est sortie en 2018, ce qui témoigne de l’intérêt de l’équipe pour ses jeux vidéos.

Avec des millions de téléchargements à son actif, l’équipe d’Ironhide Game Studio, cette nouvelle version de Kingdom Rush est prévue pour arriver sur les systèmes iOS et Android ainsi que sur d’autres plateformes, comme Steam, le 25 juillet prochain, dans un peu plus de trois mois. En ce qui concerne le prix, il peut déjà être trouvé dans le store Apple avec un prix fixé à 7,99 euros, il est donc raisonnable de s’attendre à un prix similaire sur les autres plateformes.