Que se cache derrière les jeux vidéo spam qui ont envahi la publicité sur les réseaux sociaux

Leurs publicités attirent l’attention de tous sur les réseaux sociaux, pour ensuite se révéler différentes une fois téléchargées. Ce sont les jeux mobiles surnommés « faux », aujourd’hui devenus un phénomène mème (et un véritable jeu vidéo).

Une tour à détruire. Beaucoup d’ennemis à vaincre. Sur leur tête, des chiffres qui attestent de leur niveau de force. Rien d’inquiétant : il suffit de simples calculs pour faire progresser le héros et nettoyer l’écran. C’est ainsi que se présente Hero Wars: Alliance, l’un des nombreux jeux mobiles dont la publicité a probablement envahi tous les fils d’actualité sur les réseaux sociaux ces dernières années. Un véritable bombardement qui a incité des millions d’utilisateurs à télécharger les titres en question, pour ensuite découvrir qu’ils n’étaient pas les mêmes que ceux montrés dans la publicité.

Comment les jeux « faux » attirent-ils

Ces jeux mobiles – on peut également citer Toy Blast, Homescapes, Last Wars – se présentent avec une certaine qualité graphique et une jouabilité immédiate pour attirer l’attention. Ce n’est pas un hasard si de nombreuses publicités, comme celles des clones de Lumber Empire, cherchent à susciter chez ceux qui les regardent une certaine satisfaction visuelle, tout comme ceux qui suivent les pages de nettoyage de tapis. D’autres, en revanche, stimulent un sentiment de défi, car dans la bande-annonce vidéo, le joueur ne parvient pas à dépasser le niveau requis, ce qui fait penser à l’utilisateur « je peux y arriver ».

La réalité est cependant bien différente car, une fois téléchargés, ces jeux mobiles se révèlent esthétiquement peu soignés, manifestement inspirés d’autres jeux à succès tels que Candy Crush, dont les mécaniques ne correspondent pas du tout à celles montrées dans la vidéo publicitaire. Il est difficile de s’informer correctement à l’avance : il peut arriver que certains de ces jeux soient promus par des créateurs de contenu sponsorisés par les entreprises qui les développent.

La quantité massive de jeux similaires a incité le web à parler de jeux « faux », c’est-à-dire de titres faux poussés par de la publicité trompeuse. Pourtant, malgré l’ampleur du phénomène, aucun scandale n’a éclaté, probablement parce que nous parlons de jeux gratuits à télécharger. Il est bon de savoir cependant qu’ils contiennent de la publicité, en plus de partager les données de l’utilisateur avec des tiers. Il y a aussi des cas de mécanismes pay to win, c’est-à-dire des paiements pour débloquer des améliorations nécessaires pour progresser. Des subterfuges astucieux de monétisation qui caractérisent le marché mobile.

En attendant, le phénomène des jeux faux est devenu un mème, puis un véritable jeu vidéo sur Steam. En juillet 2023, le studio de développement japonais MonkeyCraft a publié une collection de mini-jeux inspirés des publicités de ces jeux susmentionnés, intitulée ironiquement Yeah! You Want « Those Games, » Right? So Here You Go! Now, Let’s See You Clear Them!, traduit en « Oui! Tu Veux « Ces Jeux-là », Hein? Alors Voilà! Actuellement, Voyons Comment Tu T’en Sors! ».

Le public des jeux mobiles

Aujourd’hui, ces jeux existent toujours, comptent des centaines de millions de téléchargements et ont des critiques positives. Ils ont subi des modifications – aujourd’hui Hero Wars figure sous le nom d’Alliance – et ne comptent plus sur une publicité intrusive et trompeuse, sinon ils auraient risqué l’interdiction, comme ce fut le cas en 2020 pour Playrix au Royaume-Unis.

Cela ne veut pas dire que le phénomène s’est arrêté : les jeux faux continuent de peupler les stores d’applications et d’attirer de nouveaux publics avec des rafales de publicités sur les réseaux sociaux. C’est parce que le public auquel ils peuvent s’adresser est énorme. Contrairement aux jeux vidéo sur console et PC, qui traversent une période de crise importante, les jeux mobiles sont portés par une ascension progressive. Selon Statista, le marché des jeux vidéo sur appareils mobiles a une valeur mondiale de 98,74 milliards de dollars, avec des prévisions de croissance de 7%.

Ces chiffres ne doivent pas surprendre. Contrairement au marché des consoles et des PC, celui des jeux mobiles repose sur une plateforme essentielle dans la société aujourd’hui : le smartphone. C’est pourquoi les jeux mobiles visent le grand public, et non les niches traditionnelles des passionnés. Pour y parvenir, ils proposent des expériences de jeu simples, immédiates, agréables à regarder et peu impactantes sur la batterie du téléphone, car l’objectif est de permettre à l’utilisateur de passer le temps mort de sa journée.

Cette façon de consommer les jeux vidéo fait que le public des jeux mobiles est qualifié de « casual », terme qui s’oppose à « hardcore », utilisé pour désigner les joueurs plus traditionnels sur consoles et PC. Au-delà des querelles internes, ces différences expliquent l’ampleur énorme du marché mobile, et pourquoi il est exploité par de jeunes startups, souvent de manière pas toujours transparente.