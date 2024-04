Gazelle à six pattes repérée en Israël, experts : « Elle va bien et a eu un petit. »

Un réserviste de l’armée israélienne a trouvé un exemplaire de gazelle de montagne (Gazella gazella) avec six pattes dans le désert du Néguev. Les zoologistes ont confirmé que l’animal se porte bien et a même eu un petit.

Une gazelle de montagne. Crédit : wikipedia

Dans le désert du Néguev occidental, en Israël, un mâle de gazelle de montagne (Gazella gazella) avec six pattes a été repéré. L’animal, le premier du genre à être documenté, a été remarqué pour la première fois par le réserviste de l’armée Nir Leichter, en visite à la réserve naturelle de Nahal HaBashor pendant une pause. L’homme a remarqué quelque chose d’étrange sur le dos de l’animal, donc, comme rapporté par le Jerusalem Post, il a pris quelques photos et les a envoyées à la Société pour la Protection de la nature en Israël (SPNI).

Une fois les images reçues, les zoologistes de l’association en collaboration avec ceux de Gazelle Valley – une région de Jérusalem qui abrite un troupeau sauvage de ces animaux – ont lancé une enquête ad hoc, dirigée par le Dr Amir Balaban, au cours de laquelle ce que suggéraient les clichés a été confirmé. La gazelle, un mâle d’environ 3 ans né en 2021 à Kissufim, avait effectivement deux pattes supplémentaires attachées sur le dos. Elle est atteinte d’une malformation congénitale que les experts appellent la polymélie. En termes simples, elle est caractérisée par la présence de membres supplémentaires, qui, comme indiqué par la Treccani, peuvent être greffés sur le tronc ou sur les membres normaux, donnant ainsi naissance à des membres bifides. Ils sont généralement rudimentaires, comme on peut l’observer dans le cas de la gazelle de montagne.

Malgré cette anomalie évidente, la gazelle non seulement se porte bien, mais s’est également reproduite ; elle a été vue en compagnie de trois femelles et d’un petit, son petit. « La gazelle, qui a commencé sa vie dans la région de Kissufim en tant que faon en 2021, a réussi à mener une vie impressionnante dans la réserve de Nahal HaBasor », a déclaré le Dr Balaban au Jerusalem Post. « Contrairement aux attentes, la gazelle est en bonne santé, forte et a trois gazelles femelles et un faon de l’automne précédent. Elle a été vue avec les femelles dans les champs et les pattes supplémentaires sur le dos ne sont pas un défi pour elle », a ajouté l’expert.

Alors que le mâle à six pattes se débrouille bien, on ne peut pas en dire autant de son espèce. La gazelle de montagne est en effet classée en danger d’extinction (code EN) sur la Liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN). Il ne reste que 2 500 exemplaires adultes, répartis entre les zones montagneuses et côtières de la péninsule arabique. En Israël vit la principale population et le pays est considéré comme un bastion pour sa préservation. Parmi les principales menaces figurent la destruction de l’habitat naturel, le braconnage, la construction de routes et de chemins de fer, ainsi que l’appauvrissement des ressources en eau naturelles pour répondre aux besoins de l’agriculture. Malgré ces graves dangers, ces gazelles sont des animaux fiers et forts qui survivent souvent dans des conditions extrêmes. Même avoir quelques pattes supplémentaires sur le dos ne semble pas poser de problème pour ces merveilleux ongulés.