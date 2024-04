Voici les nouveaux jeux d’Apple Arcade pour le mois de mai 2024

Le catalogue d’Apple Arcade accueillera trois nouveaux jeux au mois de mai prochain

Dicey Dungeons, l’un des nouveaux titres qu’Apple Arcade proposera aux abonnés, sera disponible à partir de mai

Alors qu’il reste encore de nombreux jours avant l’arrivée du cinquième mois de l’année, on connaît déjà les jeux qui arriveront sur Apple Arcade le mois prochain de mai. Ce système d’abonnement, qui offre aux utilisateurs un accès illimité à plus de 200 jeux dans l’écosystème Apple, continue ainsi d’apporter des nouveautés au catalogue de jeux disponibles sur son système.

Les nouveaux jeux d’Apple Arcade

Apple Arcade reste fidèle à sa stratégie d’attirer des abonnés à ce service en ajoutant davantage de jeux vidéo à la bibliothèque disponible. La liste des jeux qui sont arrivés ce mois-ci d’avril était déjà très intéressante, et les titres confirmés pour le mois de mai attireront également l’attention des utilisateurs à la recherche de nouvelles expériences à apprécier.

Ainsi, les trois jeux qui arrivent sur Apple Arcade sont les suivants :

Dicey Dungeons . Il s’agit d’un rogue-like de cartes qui, depuis son lancement, bénéficie d’une excellente évaluation de la part des critiques et des joueurs. Si vous recherchez un jeu exigeant où votre habileté à jouer les cartes est primordiale, ce titre vous plaira.

. Il s’agit d’un rogue-like de cartes qui, depuis son lancement, bénéficie d’une excellente évaluation de la part des critiques et des joueurs. Si vous recherchez un jeu exigeant où votre habileté à jouer les cartes est primordiale, ce titre vous plaira. Summer Pop . Un jeu de puzzles dans lequel, à la manière d’autres jeux acclamés comme Candy Crush, vous devrez effectuer des mouvements vous permettant de nettoyer le tableau ou de réaliser des combinaisons efficaces.

. Un jeu de puzzles dans lequel, à la manière d’autres jeux acclamés comme Candy Crush, vous devrez effectuer des mouvements vous permettant de nettoyer le tableau ou de réaliser des combinaisons efficaces. A Slight Chance of Sawblades. Un jeu d’adresse dans lequel vous devrez éviter le plus grand nombre de scies rotatives. Une expérience très arcade, mais aussi très exigeante.

Les abonnements comme modèle de jeu

Un des aspects les plus remarquables de la tendance actuelle de l’industrie du jeu vidéo, aussi bien sur les consoles conventionnelles que sur des systèmes alternatifs comme les smartphones et les tablettes, est que les abonnements sont plus présents que jamais. En effet, les abonnements à de grands catalogues tels que Xbox Game Pass ou PlayStation Plus Extra ont rencontré un grand succès, et la version propre à iOS est celle fournie par Apple Arcade avec un prix mensuel et des centaines de jeux disponibles.

Cependant, il y a certaines voix qui, depuis un certain temps, remettent en question la vitalité d’Apple Arcade à moyen terme, bien qu’il n’y ait pas beaucoup de données disponibles sur le succès de ce service. Ce que l’on sait, c’est qu’en suivant la tendance haussière de nombreux autres abonnements, Apple Arcade a également augmenté son prix mensuel de 4,99 euros à 6,99 euros par mois, une augmentation de 2 euros en France qui a suscité un mécontentement évident parmi ses joueurs.