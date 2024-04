LattePanda Mu est une microcarte de type Raspberry Pi qui peut fonctionner comme un mini-ordinateur x86

En un mot: Le fabricant d’ordinateurs monocarte LattePanda, basé en Chine, a récemment dévoilé son dernier appareil basé sur x86. Le LattePanda Mu est un module de calcul petit mais puissant spécialement conçu comme alternative au Raspberry Pi 5.

Alors que la Raspberry Foundation utilise des puces Arm pour ses ordinateurs monocarte et ses modules de calcul, LattePanda a systématiquement conçu ses produits autour des puces Intel x86. Les appareils LattePanda sont généralement plus chers que les cartes Raspberry Pi, mais ils offrent une compatibilité totale avec les systèmes d’exploitation PC grand public tels que Windows 10 et diverses distributions Linux.

Le dernier ajout à la gamme de la société chinoise est le LattePanda Mu, un module de micro-calcul conçu pour s’adapter à des solutions uniques et offrir une flexibilité pour un large éventail de projets matériels. Contrairement aux ordinateurs monocarte traditionnels comme le Raspberry Pi, un module de calcul est beaucoup plus petit et ne fournit que les composants essentiels nécessaires à la construction d’appareils électroniques.

Les principales caractéristiques du LattePanda Mu à 99 $ incluent le processeur Intel N100, un processeur basse consommation doté de quatre cœurs de calcul (sans Hyperthreading) fonctionnant à 3,4 GHz. De plus, la carte est équipée de 8 Go de RAM LPDDR5 ECC et d’une carte eMMC 5.1 de 64 Go pour les besoins de stockage de base. LattePanda affirme que la puce N100 offre plus du double des performances du Raspberry Pi 5.

Les caractéristiques supplémentaires incluent des broches d’extension « riches » pour les ports HDMI/DisplayPort, de nombreux ports USB 2.0/3.2, neuf voies PCIe 3.0, deux ports SATA 3.0, et plus encore. La carte offre un TDP configurable allant de 6 W à 35 W, tandis que LattePanda fournit à la fois une carte support Lite et une carte support d’évaluation complète pour connecter les broches de la carte à tous les ports et interfaces pris en charge.

Les développeurs de hardware et les amateurs peuvent choisir entre des solutions de refroidissement passives ou actives. La société propose également tous les fichiers et bibliothèques de cartes porteuses sous une licence open source. La flexibilité de LattePanda Mu est mise en valeur à travers diverses solutions matérielles conçues autour d’une configuration complète de module de calcul + carte porteuse.

La carte LattePanda Mu a le potentiel d’être utilisée dans la construction d’un support NAS basse consommation ou même d’un NAS hautes performances équipé d’une interface réseau 10GbE. Tirant parti des performances de cryptage/déchiffrement du processeur Intel N100, la carte pourrait également servir de routeur, de Switch ou d’autre solution centrée sur le réseau.

La prise en charge par LattePanda Mu de PCIe, MXM ou d’autres normes GPU externes en réalité une solution de jeu potentielle, bien que de faible consommation, selon la société. En reliant plusieurs cartes LattePanda Mu à une carte support conçue sur mesure, des projets matériels plus complexes tels que Kubernetes ou des clusters de virtualisation (Proxmox) peuvent être réalisés.

