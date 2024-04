Selon Qualcomm, le nouveau Snapdragon X Elite est 28 % plus rapide que l’Apple M3

Nous vous révélons tout ce que Qualcomm nous a dit sur le nouveau Snapdragon X Elite et nous vous donnons nos impressions après l’avoir vu en action dans différentes tâches

Le Qualcomm Snapdragon X Elite sera la nouvelle puce haut de gamme pour les appareils ARM du fabricant américain

Depuis que Qualcomm a annoncé fin de l’année dernière sa nouvelle gamme de processeurs pour les appareils ARM, les Snapdragon X, nous n’avons cessé de recevoir des rumeurs sur la puce la plus avancée de cette nouvelle famille, un Snapdragon X Elite qui sera lancé cette année pour concurrencer directement les Apple Silicon.

Eh bien, lors d’un événement organisé hier à Londres, les responsables de Qualcomm nous ont dévoilé certaines des spécifications du nouveau Snapdragon X Elite et nous ont permis de tester la nouvelle puce phare de la marque.

Premières impressions du Qualcomm Snapdragon X Elite, le grand rival de l’Apple M3

Kendar Kondap, responsable de la division chargée du développement des nouveaux Snapdragon X, a confirmé que le nouveau Snapdragon X Elite, une puce basée sur l’architecture ARM destinée aux ordinateurs portables Windows, promet d’être jusqu’à 28 % plus rapide que le M3 récemment présenté par Apple.

Mais ce n’est pas tout, car Kondap a également déclaré que le Qualcomm Snapdragon X Elite surpassait à la fois l’Intel Core Ultra 7 155H et l’AMD Ryzen 9 7940HS dans les tests monocœur et multicœur, car il est 54 % plus puissant que ces puces et consomme 65 % moins d’énergie dans les premiers cas, et il améliore les performances des deux processeurs d’Intel et d’AMD de 52 % et réduit la consommation d’énergie de 60 % dans les seconds cas.

De même, il en va de même pour le GPU du Snapdragon X Elite, car selon Qualcomm, il est 51 % plus puissant que celui des Intel Core Ultra 7 155H, Intel Core Ultra 9 185H et AMD Ryzen 9 7940HS, et réduit la consommation des GPU de ces processeurs de 65 %.

Évidemment, cette réduction de la consommation d’énergie se traduit par une durée de vie de la batterie plus longue, car selon Kondap, le Snapdragon X Elite est capable d’améliorer l’autonomie de la batterie par rapport à l’Intel Core Ultra 7. Ainsi, cette nouvelle puce de Qualcomm est capable de doubler l’autonomie de la batterie lors des appels vidéo avec Microsoft Teams et d’améliorer la durée de vie de celle-ci de près de 90 % lors du visionnage de vidéos en streaming sur des plateformes telles que YouTube.

De plus, les personnes de Qualcomm nous ont également permis de voir le nouveau Snapdragon X Elite en action sur plusieurs ordinateurs portables de test. Lors de ces tests, nous avons pu constater que le Snapdragon X Elite était capable de générer des images avec l’IA en utilisant Stable Diffusion en quelques secondes, une vitesse de création d’images que nous n’avions jamais vue auparavant dans aucune autre puce haut de gamme et qui dépasse clairement l’Intel Core Ultra 7. De plus, tout cela s’exécute localement directement sur le PC, de sorte que les images que nous créons avec le Snapdragon X Elite ne sont pas partagées avec des serveurs tiers dans le cloud.

Enfin, nous avons également pu voir comment le Snapdragon X Elite exécute des jeux virtualisés, en jouant à Redout II, un jeu de course de vaisseaux qui se déplace comme si nous jouions sur une console de dernière génération.

Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne le lancement du Snapdragon X Elite, tout semble indiquer que cette nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm pourrait être lancée même avant le prochain sommet Snapdragon qui se tiendra le mois d’octobre prochain.