Il y a plus de 4 milliards d’années, la Lune s’est renversée : voici pourquoi les deux faces sont si différentes

Après des décennies d’études et de tentatives d’explication, un groupe de chercheurs de l’Université d’Arizona a réussi à comprendre les causes de l’asymétrie qui rend les deux côtés de la Lune si différents l’un de l’autre : pendant les premières phases de sa vie, les minéraux à la surface de la Lune ont coulé puis remonté, créant les caractéristiques roches lunaires.

Enfin, nous savons pourquoi la face de la Lune visible de la Terre est si différente de l’autre, celle opposée à notre planète. La réponse à l’énigme sur les causes qui ont déterminé la composition asymétrique de la surface lunaire vient d’une étude du Lunar and Planetary Laboratory de l’Université d’Arizona, qui clôt une question ouverte depuis des décennies, c’est-à-dire depuis que le premier homme a atterri sur la Lune en 1969.

Il y a environ 4,2 milliards d’années, lorsque la Lune était encore très jeune sur le plan géologique, elle s’est littéralement retournée, c’est-à-dire que les matériaux qui composaient son manteau, plus lourds que le magma sous-jacent, ont coulé à l’intérieur, puis remonté à la surface, du côté de la Terre, sous forme de flux de lave riche en titane. Ces derniers, à mesure qu’ils se refroidissaient et se solidifiaient, ont donné naissance aux roches de titane qui confèrent à la face de la Lune tournée vers la Terre son aspect caractéristique et irrégulier, qui n’est pas aussi présent sur son autre face.

Pour comprendre comment la Lune s’est retournée – expliquent les chercheurs de l’étude publiée dans Nature Geoscience – il faut remonter aux origines de la Lune, il y a environ 4,5 milliards d’années. Notre principal satellite s’est en effet formé après qu’une petite planète ait heurté la Terre, libérant de la roche en fusion dans l’espace. Les débris qui en ont résulté se sont progressivement réunis et solidifiés ensemble, formant la Lune.

Dans sa première phase de vie, la Lune était probablement recouverte d’un océan de lave. Au fur et à mesure que la partie la plus superficielle se solidifiait, formant le manteau lunaire composé de minéraux denses tels que l’ilménite (composé d’un mélange de titane et de fer), cette partie externe solide reposait sur un magma encore très actif. Cela a créé un déséquilibre gravitationnel, qui a finalement entraîné l’enfouissement des minéraux de la surface. Ces minéraux se sont ensuite à nouveau fondus et mélangés avec le magma présent au centre de la Lune, pour ensuite remonter à la surface sous forme de flux riches en titane, à partir desquels les roches lunaires se sont formées.

Ainsi, les chercheurs de l’Université d’Arizona ont enfin réussi à expliquer pourquoi les deux faces de la Lune, celle que nous voyons depuis la Terre et sa contrepartie, sont si différentes. Cette asymétrie lunaire a commencé à être discutée après le premier alunissage de l’homme, lorsque les échantillons de roche prélevés lors de la mission Apollo 11 de 1969 ont montré des concentrations très élevées de titane.

Cependant, lorsque les satellites ont ensuite pu observer l’autre face de la Lune, on a découvert que ces roches volcaniques n’étaient pas aussi présentes : cela signifiait que la Lune n’était pas uniforme en chaque point, mais qu’elle cachait un visage différent de celui que nous observons depuis la Terre. Cela a créé l’énigme que les chercheurs ont réussi à résoudre aujourd’hui, après des décennies d’études et de tentatives.