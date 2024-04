Problèmes avec Banca Sella et Hype, comptes bloqués et services en ligne inopérants : que se passe-t-il

La panne de Banca Sella et Hype continue depuis dimanche 7 avril, les clients ne parviennent pas à accéder à leur compte courant, à effectuer des virements et les retraits sont bloqués. Les délais de résolution sont incertains, la banque a seulement communiqué aux utilisateurs que les techniciens travaillent pour rétablir les services.

Certains ont dû laisser les courses dans le panier, d’autres ont demandé un prêt en espèces à un ami pour payer le déjeuner. Les problèmes persistent pour les clients de Banca Sella et Hype, la banque numérique et l’application de paiement en ligne du groupe Sella. Depuis quatre jours, une panne technique informatique bloque l’accès aux services en ligne. Parmi les problèmes signalés, on compte des échecs de connexion, des retraits bloqués et des soldes non disponibles. Les clients ont du mal à accéder à la banque en ligne. Sur X, quelqu’un écrit : « #BancaSella ne fonctionne pas. Tout est bloqué, je ne peux pas retirer d’argent au distributeur, faire des paiements par carte et ouvrir l’application. Je ne sais même pas s’il reste un peu d’argent sur mon compte. » La banque a communiqué qu’il ne s’agit pas d’une attaque de pirates informatiques et que l’argent des clients est en sécurité. Il n’est pas clair quand les titulaires de comptes pourront à nouveau accéder à la banque en ligne.

« En raison d’un problème technique interne, survenu après certaines interventions de maintenance périodique des systèmes informatiques qui ont eu lieu pendant le week-end, nous rencontrons des ralentissements et des interruptions d’accès et d’utilisation des services en ligne (banque en ligne et application) ainsi que des problèmes dans le fonctionnement des paiements par cartes de débit et prépayées », a expliqué Banca Sella dans un communiqué. Elle a ajouté que les techniciens travaillent pour résoudre les problèmes et rétablir les services.

Qu’est-ce qui se passe avec Banca Sella et Hype : quels services ne fonctionnent pas

Les clients de Sella et Hype rencontrent des ralentissements pour les paiements par carte et les retraits, dans certains cas, le système se bloque. Il semble cependant que les virements et les paiements se déroulent normalement, même si plusieurs clients ont signalé des retards dans leur compte. Les banques ont expliqué qu’il peut aussi y avoir des problèmes avec les recharges de cartes et les prélèvements automatiques. Les clients devront vérifier une fois le problème résolu.

Panne de Banca Sella et Hype, les causes des problèmes

« Les problèmes rencontrés sont d’origine technique et informatique« , a expliqué Sella. « La raison est liée à des interventions de maintenance périodique des systèmes d’exploitation qui ont eu lieu pendant le week-end », a ajouté Hype. Il ne s’agit donc pas d’une attaque informatique, les données et l’argent des clients sont en sécurité. « Les services ne sont pas momentanément disponibles. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Nous restons à votre entière disposition via le service client, nos succursales et les canaux de contact habituels pour tout autre besoin ou information. »

Quand le problème sera-t-il résolu avec les services bancaires

Les délais de résolution sont incertains, la banque a seulement communiqué aux utilisateurs que les techniciens travaillent pour rétablir les services. « Nous informerons les clients lorsque tout sera terminé », les agences locales aident les titulaires de comptes qui ne peuvent pas accéder à la banque en ligne et effectuer des transactions en ligne. « Il est important pour nous de vous confirmer que les services bancaires (soldes des comptes, historiques de mouvements, disponibilité de la carte, etc.) fonctionnent normalement, les ralentissements et les difficultés d’accès sont propres uniquement aux canaux en ligne« , a ajouté Sella. Il est actuellement possible d’effectuer des opérations en se rendant à la succursale, pour les opérations de guichet et de paiement. « Les succursales suivront un horaire continu et prolongé jusqu’à 18h00 les jours d’ouverture, en attendant la résolution complète des problèmes du service client, qui reste entièrement à disposition, malgré quelques ralentissements en raison du nombre élevé de demandes, tant pour les opérations que pour obtenir plus d’informations. »