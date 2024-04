La NASA a photographié un objet en forme de « planche de surf » survolant la Lune : c’était quelque chose de surprenant

Ce n’est pas la première fois que cela se produit, mais il est vrai que les images peuvent prêter à confusion

Au départ, cela ressemblait à un objet étrange, mais après une enquête ultérieure, il s’est avéré être un satellite sud-coréen

Dans le monde astronomique, des événements surprenants se produisent parfois. À une grande distance de nous, nous trouvons des planètes qui entrent en collision et créent de nouvelles planètes, tandis qu’à proximité, d’autres événements attirent l’attention, comme celui du « cometa diablo ». Cette fois-ci, il est temps de parler d’un événement particulier qui s’est produit sur la Lune et qui a suscité, pendant un moment, certaines questions sur ce qui aurait pu se passer.

Le satellite Lunar Reconnaissance Orbiter a capturé un objet assez étrange et allongé lors de son passage près de la Lune. Et il s’est avéré être un autre satellite qui est venu croiser son chemin et qui est passé très près, un phénomène notable et curieux qui a attiré l’attention des experts et des amateurs d’astronomie.

Un satellite qui photographie un autre satellite

Sur la photo, nous pouvons voir une traînée allongée, ressemblant à une planche de surf, comme l’ont mentionné les scientifiques de ScienceAlert, non, ce n’est pas un extraterrestre, et non, cela n’a rien à voir avec l’ufologie en général. Il s’agit simplement d’un satellite sud-coréen qui est passé très près du satellite de la NASA, le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Plus précisément, le satellite photographié s’appelle Danuri et son objectif est de créer une carte topographique de la Lune pour rechercher d’éventuelles ressources exploitables.

Ce n’est pas étrange, car il y a de plus en plus d’intérêts économiques sur la Lune. Certaines entreprises privées ont déjà des projets pour créer des mines sur la Lune, tandis que la Chine a découvert un minéral unique sur le satellite qui pourrait avoir certaines applications.

En avril de l’année dernière, c’était Danuri, le satellite sud-coréen, qui a pris l’image du satellite LRO lorsqu’il est passé relativement près de celui-ci. Plus précisément, il est passé à une distance de 18 kilomètres et a pu le photographier en utilisant son « ShadowCam ». Cela signifie qu’ils sont passés vraiment près, car 18 kilomètres en termes spatiaux, c’est pratiquement rien. En réalité, les distances sont généralement mesurées en termes beaucoup plus vastes.

Bien que ce ne soit pas la première fois qu’un de ces satellites photographie un autre satellite, d’autres circonstances tout aussi curieuses se sont produites. Le LRO a capturé dans le passé des images du vaisseau LADEE de la NASA avant qu’il n’impacte la Lune en 2014. C’est aussi un phénomène curieux. Plus la science spatiale se développe, plus des questions qui nous semblaient autrefois étranges deviennent des choses qui pourraient devenir courantes à l’avenir.