La NASA détecte un objet en forme de planche de surf passant à toute vitesse près de la Lune

La NASA a développé une technologie d’imagerie pour enregistrer tout ce qui se passe dans les régions d’ombre aux pôles lunaires. Lors des tests effectués, cet appareil a réussi à photographier un objet aussi fin qu’une planche de surf lors d’une expérience où deux sondes se sont croisées à une vitesse combinée de 11 500 km/h.

La NASA possède une technologie de pointe en orbite autour de la Lune

En 2009, la NASA a lancé le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Sa mission continue est de cartographier en détail la surface lunaire, en localisant les sites d’atterrissage potentiels, les ressources et les caractéristiques intéressantes telles que les tubes de lave. La mission est un succès continu, démontrant une fois de plus les compétences de la NASA. Elle a déjà cartographié environ 98,2% de la surface lunaire, à l’exception des régions d’ombre profonde aux pôles.

Cependant, récemment, la capacité de l’équipe LRO a été mise en avant pour une autre raison : elle a capturé des images d’un autre satellite survolant la surface lunaire.

La République de Corée, ou ce que la plupart d’entre nous appellent la Corée du Sud, a lancé son orbiteur lunaire Danuri en août 2022. Il s’agit du premier satellite lunaire du pays et sa mission est de développer et de tester des technologies – y compris l’Internet spatial – et de dresser une carte topographique de la surface lunaire.

La carte aidera à sélectionner les futurs sites d’atterrissage et à identifier des ressources telles que l’uranium, l’hélium-3, le silicium, l’aluminium et la glace d’eau. Danuri transporte un ensemble d’instruments, y compris un spectromètre, un magnétomètre et différentes caméras. Il est significatif qu’il contienne une caméra qui lui permettra de prendre des images des régions polaires ombragées, au-delà des capacités du LRO.

La NASA a contribué à la mission Danuri de l’Institut de recherche aérospatiale de Corée (KARI). L’agence spatiale a construit l’outil Shadowcam qui capture des images des régions d’ombre aux pôles lunaires. Comme une sorte de « monnaie d’échange » envers une nation amie voyageant dans l’espace, le LRO a capturé des images de Danuri pendant que celle-ci passait sous le LRO.

Les 5 et 6 mars, le couple d’orbiteurs s’est croisé à une vitesse combinée de 11 500 km/h. Trois orbites ont permis au LRO de se positionner pour capturer des images du Danuri en mouvement rapide. Pendant chaque orbite, la séparation verticale entre les deux était différente.

Le LRO était à 5 km au-dessus de Danuri sur la première image. Le LRO a dû changer son angle. Pour attraper le Danuri, il a dû pointer 43 degrés vers le bas par rapport à son angle habituel.

Pour la deuxième orbite, seuls 4 km séparaient les deux orbiteurs.

Lors de la troisième et dernière orbite, la séparation entre les deux vaisseaux spatiaux était plus grande : 8 km. Cette fois-ci, le LRO était orienté à un angle de 60 degrés.

Il est difficile de voir Danuri sur l’image finale

Ce n’est pas la première fois que les deux orbiters jouent au jeu des images. En avril 2023, Danuri a pris une photo du LRO.

À l’époque, le satellite coréen s’est approché à environ 18 km au-dessus du LRO et a capturé des images avec son instrument ShadowCam.

Ce n’est pas la première fois que les orbiteurs lunaires se prennent en photo les uns les autres.

En 2014, le LRO a capturé le Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE) de la NASA avant qu’il ne soit envoyé s’écraser sur la surface lunaire.