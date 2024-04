Apple met en garde contre une « attaque de logiciels espions » contre des utilisateurs dans plus de 90 pays

Bien que la sécurité et la confidentialité soient les fleurons d’Apple, les entreprises ne sont actuellement pas à l’abri des attaques, en raison de la maîtrise et de l’ingéniosité avec lesquelles elles sont menées. Aujourd’hui, la société de Cupertino a informé ses utilisateurs dans plus de 90 pays d’une attaque de « logiciel espion mercenaire ».

Comme l’ont rapporté les médias internationaux, les utilisateurs de 92 pays ont reçu un avertissement d’Apple, par lequel l’entreprise les a informés de la possibilité qu’ils aient été victimes d’une « attaque de logiciels espions mercenaires ».

Ce type d’attaque est conçu pour infiltrer et compromettre à distance les smartphones et autres appareils à l’insu ou sans le consentement des utilisateurs.

La société a découvert que les responsables de l’attaque avaient tenté de « compromettre l’iPhone à distance », comme l’a partagé Apple dans l’e-mail de notification consulté par Reuters.

ALERTE : Apple a détecté une attaque de logiciel espion mercenaire contre votre iPhone.

Le sujet de l’e-mail concernant la menace se lit comme suit, selon The Indian Express. Dans la même communication, on lit également :

Apple a détecté qu’il est la cible d’une attaque de logiciel espion mercenaire qui tente de compromettre à distance l’iPhone associé à votre identifiant Apple. Cette attaque vous cible probablement spécifiquement en raison de qui vous êtes ou de ce que vous faites. Bien qu’il ne soit jamais possible d’être complètement sûr de la détection de ce type d’attaques, Apple est très confiant dans cet avertissement : veuillez le prendre au sérieux.

Apple a expliqué dans le même e-mail que les attaques de logiciels espions mercenaires, comme celles utilisant Pegasus du groupe NSO, sont exceptionnellement rares et beaucoup plus sophistiquées que les activités cybercriminelles normales ou les logiciels malveillants grand public.

Sur son site officiel, prévoyant cette possibilité, Apple explique comment renforcer les appareils contre les logiciels espions mercenaires grâce au mode blocage. Consultez ici.

Protégez-vous contre les cybercriminels