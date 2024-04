Qu’est-ce que la fraude romantique de l’abattage des porcs en provenance de Chine.

Fréquemment, les escrocs créent des sites Web contrefaits et envoient des e-mails de phishing se faisant passer pour des banques ou des oligarques, des entrepreneurs, des gourous des cryptomonnaies qui ont réalisé le bon investissement.

Tout commence par un message envoyé par erreur. Ensuite, viennent les excuses, et enfin la proposition : « Je peux te faire gagner de l’argent si tu veux, tu dois investir dans ce fonds ». On commence avec de petites sommes et des gains assurés, on réinvestit, on investit de plus en plus, et finalement on perd tout. Au cours des dernières années, les victimes ont perdu des millions de dollars dans les « arnaques romantiques à l’engraissement des cochons« . Le nom n’est pas choisi au hasard, il fait référence à l’engraissement forcé du cochon avant de le tuer. Les escrocs identifient d’abord la cible, puis commencent à construire une relation de confiance. Ils ne parlent pas immédiatement d’argent, la véritable proposition n’arrive que lorsque la relation est consolidée.

Comment fonctionne l’arnaque à l’engraissement des cochons

Les origines de l’arnaque remontent aux années 90, lorsque les criminels ont commencé à utiliser des techniques de spoofing. Il s’agit d’un type d’attaque informatique qui met en œuvre diverses stratégies pour falsifier l’identité (spoof). Les pirates informatiques modifient les informations telles qu’un numéro de téléphone, une adresse e-mail ou des sites Web pour se faire passer par exemple pour une entreprise et intercepter des informations confidentielles et effectuer une attaque.

La truffe du cochon abattu est originaire d’Asie et est ensuite reproduite partout. De plus, avec la croissance du commerce électronique, de plus en plus de personnes effectuent des transactions financières en ligne et risquent de devenir des victimes de l’arnaque. Les escrocs créent souvent des sites Web contrefaits et envoient des e-mails de phishing se faisant passer pour des banques ou des oligarques, des entrepreneurs, des gourous des cryptomonnaies qui ont réalisé le bon investissement. Généralement, le premier contact se fait par un message « envoyé par erreur », alors qu’en réalité, l’escroc a soigneusement étudié sa cible. Parfois, ils attirent les victimes sur Tinder, d’autres fois par e-mail.

Qui sont les « chiens » : les escrocs qui attirent les victimes

Les escrocs sont appelés « chiens » dans le jargon, ce sont des équipes de personnes formées qui agissent selon une structure pyramidale. Les chiens, ou « conversateurs », sont engagés en Asie du Sud-Est, au Myanmar, aux Philippines, au Cambodge, en Thaïlande et au Laos. Beaucoup d’entre eux sont contraints de travailler de 20h00 à 8h00 du matin, sans pouvoir avoir de contacts avec le monde extérieur. Une enquête de la BBC a révélé l’envers du décor fait de escrocs réduits en esclavage, vivant dans des conditions brutales.

Xiao Zui (nom inventé), ancien chef d’une équipe d’escrocs, a déclaré à la BBC : « Nous créons des profils charmants, des personnes riches mais attentionnées, tu dois gagner la confiance des victimes pour pouvoir les inciter à investir autant que possible ». Ces escroqueries exploitent l’émotivité, les escrocs choisissent soigneusement leurs victimes en scrutant le web, étudiant les points faibles, les désirs et les peurs.

Comment se protéger contre l’arnaque

Pour se protéger du spoofing, il peut être utile d’activer un filtre anti-spam. En général, il est préférable de ne pas répondre aux e-mails, aux appels téléphoniques, aux SMs provenant d’expéditeurs inconnus, et surtout de ne pas ouvrir de liens et de fournir des informations personnelles. De plus, derrière les promesses d’argent facile, se cache souvent une arnaque, les criminels exploitent l’émotivité et le désir des utilisateurs pour les piéger, dans tous les cas, ne jamais investir ses économies dans des fonds que l’on ne connaît pas. Si vous pensez être victime de l’arnaque romantique de l’engraissement des cochons, la première chose à faire est de signaler l’affaire à la police postale, mais il est très difficile de récupérer l’argent investi dans les fonds des escrocs.