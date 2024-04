Antibiotique expérimental élimine les infections par les superbactéries lors des tests précliniques : une seule dose suffit

Les scientifiques ont développé une nouvelle classe prometteuse d’antibiotiques expérimentaux capables d’éliminer, lors de tests en laboratoire, les infections provoquées par des super-bactéries résistantes à plusieurs médicaments. C’est une nouvelle extraordinaire : en effet, ces infections risquent de tuer 450 000 personnes en Italie et 10 millions dans le monde d’ici 2050. De plus, nous manquons d’antibiotiques efficaces.

Des chercheurs suédois ont mis au point un antibiotique expérimental extrêmement prometteur, capable d’éliminer les infections du sang causées par les « super-bactéries » (résistantes à plusieurs médicaments) en une seule dose et en quelques heures. Le test a été effectué sur des modèles murins (souris) infectés, mais le mécanisme d’action et l’efficacité démontrés sont des signes très positifs également pour les futurs essais cliniques, c’est-à-dire les tests sur l’homme. Dans le cas où ce médicament candidat s’avérerait sûr au cours des phases cliniques, il deviendrait un excellent outil pour lutter contre la résistance aux antibiotiques.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la résistance aux antibiotiques est une véritable menace mondiale pour la santé publique. Il suffit de savoir qu’en Italie seulement, environ 11 000 personnes meurent chaque année d’infections résistantes au traitement, ce qui représente un tiers de tous les passage en Europe. Mais le fait le plus inquiétant réside dans l’estimation de l’Association des entreprises pharmaceutiques (Farmindustria), selon laquelle, dans notre pays, d’ici 2050, les super-bactéries provoqueront un véritable carnage : 450 000 passage. Le problème est clairement mondial et l’OMS a une liste noire de pathogènes capables de déclencher des infections mortelles ; grâce à de nouvelles classes d’antibiotiques telles que celle en expérimentation, nous pourrions disposer d’une arme supplémentaire, extrêmement puissante et précieuse.

Une équipe internationale de chercheurs dirigée par des scientifiques suédois de l’Université d’Uppsala a mis au point un nouvel antibiotique candidat et démontré son efficacité (chez les animaux). Ils ont travaillé en étroite collaboration avec leurs collègues de l’Institut letton de synthèse organique de Riga (Lettonie), du Bacteria, Parasites & Fungi – Statens Serum Institut de Copenhague (Danemark) et d’autres centres. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Douglas L. Huseby, enseignant au Département de biochimie médicale et de microbiologie (BMC) de l’université suédoise, ont choisi de se concentrer sur des molécules ciblant une enzyme spécifique appelée LpxH pour développer cette nouvelle classe d’antibiotiques. En termes simples, cette enzyme est impliquée dans la biosynthèse d’éléments fondamentaux de la membrane – appelés lipopolysaccharides – dans la grande majorité des bactéries gram-négatives.

La membrane de ces micro-organismes est particulière car elle est double, ce qui la rend plus difficile à attaquer par les antibiotiques que les membranes simples d’autres bactéries. Ce n’est pas un hasard si les principales super-bactéries résistantes aux antibiotiques sont précisément des bactéries gram-négatives (ainsi appelées parce qu’elles restent roses après la coloration de Gram, une procédure de laboratoire) ; elles incluent Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, et d’autres encore. Tous ces pathogènes sont responsables de divers types d’infections résistantes aux traitements, telles que la bactériémie (infection du sang), les infections pulmonaires, les infections des voies urinaires et les infections généralisées (septicémie ou sepsis).

Pour tester l’efficacité de l’antibiotique expérimental contre la double membrane des bactéries gram-négatives, le professeur Huseby et ses collègues ont impliqué des souris atteintes d’infections étendues dans le flux sanguin. Le médicament s’est révélé extrêmement efficace et rapide dans l’élimination des pathogènes après l’administration. En effet, une seule dose a réussi à éliminer la bactériémie chez les rongeurs en quelques heures. Les chercheurs ont testé deux variantes de cette classe d’antibiotiques, appelées EBL-3599 et EBL-3647, capables de surmonter les limites – comme la solubilité dans le sang – d’un autre composé conçu pour cibler les lipopolysaccharides, le JEDI-1444. « L’optimisation des propriétés telles que la solubilité, la stabilité métabolique et la liaison aux protéines sériques a produit des composés dotés d’une puissante efficacité in vivo contre les infections du flux sanguin causées par les pathogènes gram-négatifs critiques E. coli et Klebsiella pneumoniae », ont écrit les scientifiques dans le résumé de l’étude. « D’autres propriétés favorables comprennent l’absence de résistance préexistante chez les isolats cliniques et l’absence de perte d’activité contre les souches exprimant des gènes de résistance aux β-lactamases, aux métallo-β-lactamases ou aux carbapénémases à spectre élargi », ont ajouté les experts.

Étant donné que d’ici 2050, les super-bactéries risquent de tuer 10 millions de personnes chaque année dans le monde (autant que le cancer), la découverte de ces composés pourrait rebattre les cartes et réduire de manière drastique les chiffres réels de cette estimation impressionnante. Les détails de la recherche « Antibiotic class with potent in vivo activity targeting lipopolysaccharide synthesis in Gram-negative bacteria » ont été publiés dans la revue scientifique PNAS.