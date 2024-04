Il indique « Jérusalem » et le drapeau palestinien apparaît : « La mise à jour d’Apple est antisémite »

La suggestion automatique aurait dû arriver avec la dernière mise à jour d’iOS, mais elle ne s’affiche que lorsque l’on tape dans certaines variantes de l’anglais. Rachel Riley, célèbre présentatrice britannique d’origine juive : « Cela ne se produit avec aucune autre capitale ».

TWITTER | Lo screenshot postato da Rachel Riley (@RachelRileyRR) sul suggerimento automatico fornito dalla tastiera Apple dopo l’aggiornamento del sistema

La technologie et la guerre ne se rencontrent pas seulement lorsqu’il s’agit de nouveaux outils de guerre ou de systèmes de contre-espionnage. Parfois, ce sont des petits détails du quotidien qui jettent de l’huile sur le feu. Cette fois-ci, c’est à cause d’un emoji qui semble avoir été modifié avec la dernière mise à jour d’iOS, la 17.4, qui a été publiée début mars. Parmi les nouveautés officielles annoncées par Apple, il y avait six nouveaux emoji et d’autres, qui concernaient certaines parties du corps, ont été modifiés. Ce qui n’a pas été annoncé et ce qu’une personnalité de la télévision britannique a découvert, cependant, c’est que lorsque l’on tape le mot « Jérusalem », le clavier suggère automatiquement le drapeau palestinien.

Le drapeau palestinien suggéré lorsqu’on tape « Jérusalem » sur le clavier de l’iPhone

« C’est une forme d’antisémitisme », écrit Rachel Riley, présentatrice de télévision britannique d’origine juive qui dit avoir remarqué cette nouveauté après la mise à jour vers la version iOS 17.4.1. Sur Twitter, elle dénonce Apple : « Actuellement, lorsque je saisis la capitale d’Israël, Jérusalem, on me suggère un emoji avec un drapeau palestinien », ajoutant ensuite une liste des capitales du monde qui, lorsqu’elles sont saisies, ne suggèrent automatiquement aucun drapeau national. « S’il vous plaît, expliquez s’il s’agit d’un acte délibéré de votre entreprise ou si vous n’avez aucun contrôle sur des développeurs rebelles ».

Cependant, le drapeau n’apparaît pas sur tous les claviers, mais seulement sur ceux configurés dans un nombre limité de « dialectes » anglais : britannique, sud-africain et singapourien. Pour tous les autres utilisateurs qui utilisent d’autres langues pour taper, aucun changement ne serait visible. Des doutes subsistent donc sur la façon dont une telle modification est arrivée sur le clavier de seulement trois langues.

Le sens des nouveaux emoji arrivant sur iPhone

Un porte-parole d’Apple a déclaré à la BBC que le changement n’était pas intentionnel et que l’association entre Jérusalem et le drapeau palestinien serait supprimée lors d’une future mise à jour du système. Cependant, il n’a pas été précisé quand la modification sera disponible pour les utilisateurs.

Pourquoi le statut de Jérusalem est-il important ?

Le statut de Jérusalem est un sujet de conflit depuis des décennies et l’un des points les plus sensibles du conflit au Moyen-Orient. Pendant la Guerre des Six Jours en 1967, la partie est de la ville a été prise par Israël, y compris la partie qui était sous le contrôle de la Jordanie. Aujourd’hui, selon les règles internationales, Jérusalem-Est est considérée comme un territoire palestinien occupé et reste un sujet de conflit, y compris dans sa définition en tant que capitale.

Ce n’est pas la première fois que la guerre s’invite dans les questions technologiques. Quelques jours après le début du nouveau conflit au Moyen-Orient, Meta avait ajouté le mot « terroriste » dans les biographies de certains Palestiniens sur Instagram. La société avait ensuite expliqué qu’il s’agissait d’une erreur.

Mais cela fonctionne également dans l’autre sens : dans certains cas, c’est la technologie qui guide la guerre. Selon +972 Magazine, une intelligence artificielle appelée The Gospel a été utilisée par les forces de défense israéliennes (IDF) pour mener des frappes ciblées.