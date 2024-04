Pourquoi l’Arabie saoudite réduit The Line, la mégapole linéaire revêtue de miroirs.

La métropole linéaire, qui devrait s’étendre sur 170 km dans le désert d’Arabie saoudite, pourrait ne pas dépasser les 2,4 km d’ici 2023, accueillant moins de 300 000 résidents dans ses gratte-ciel : la réduction de taille due aux restrictions de financement du fonds souverain saoudien PIF.

Rendering de The Line, l’ambitieuse ville de 170 km d’Arabie saoudite qui devrait s’étendre de la mer Rouge à la ville de Tabuk / Crédit : NEOM

The Line, l’ambitieuse ville linéaire d’Arabie saoudite, pourrait ne pas dépasser les 2,4 km d’ici 2023, accueillant moins de 300 000 résidents dans ses gratte-ciel en miroir. Conçue comme une métropole sans voitures, routes ni émissions de carbone, la ville devrait s’étendre sur 170 km, de la mer Rouge jusqu’à la ville de Tabuk, mais le projet a été réduit en raison de restrictions de financement de la part du fonds souverain saoudien, le Public Investment Found (PIF), qui couvrirait la moitié des coûts de construction. Selon ce que rapporte Bloomberg, qui prétend avoir consulté des documents relatifs au projet, au moins un entrepreneur aurait commencé à licencier des travailleurs.

L’achèvement de The Line coûterait jusqu’à 1,5 billion de dollars, créerait 460 000 emplois, stimulerait la diversification économique de l’Arabie saoudite et aiderait le pays à sortir de sa dépendance au pétrole. Mais le projet de la métropole saoudienne, soutenu par le prince héritier Mohammed bin Salman, serait en difficulté en raison de l’absence d’approbation du budget global pour 2024 de la part du PIF, en raison d’une baisse des réserves de liquidités.

Large de seulement quelques centaines de mètres, la ville aurait dû accueillir 1,5 million de résidents d’ici 2030, contre environ 9 millions prévus dans les 170 kilomètres. Le projet repose sur la construction de deux gratte-ciel en miroir, avec un espace extérieur au milieu, pour une largeur totale de 500 mètres : cela ferait de The Line le troisième plus haut bâtiment du pays, après la Tour de l’Horloge d’Abraj Al-Bait et la Tour de Jeddah en construction, le premier bâtiment au monde d’une hauteur d’1 km.

Pour The Line, il est prévu que la ville soit entièrement alimentée par des énergies renouvelables, mettant la priorité sur la santé et le bien-être par communiqué aux transports et aux infrastructures. Son développement est en effet prévu sur trois niveaux, un niveau de surface pour les piétons, un niveau souterrain pour les infrastructures et un autre niveau souterrain pour les transports, conçus exclusivement avec des trains ultra-rapides.