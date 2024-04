Côtes USA envahies par des millions de créatures marines « étranges » : qu’est-ce que la Velella velella

Dans les États-Unis, des millions d’animaux marins d’apparence particulière, similaire à celle d’un petit bateau bleu, s’échouent sur les plages. Voici de quoi il s’agit et pourquoi ce phénomène se produit.

De nombreuses plages de la côte ouest des États-Unis ont été envahies par des millions d’organismes marins, un événement qui a suscité curiosité, perplexité et même un peu d’inquiétude. Les vidéos et les images de ces étendues d’animaux échoués, d’une couleur bleuâtre et translucide, ont immédiatement fait le tour des réseaux sociaux, devenant virales, incitant beaucoup de personnes à se demander de quoi il s’agissait. Nous pouvons confirmer tout de suite qu’il ne s’agit pas de quelque chose d’extraterrestre ou de mystérieux, contrairement à ce que laissent entendre certains titres sensatioinallistes. Ces animaux échoués sont en réalité de très communs bateaux de Saint-Pierre, un des nombreux noms sous lesquels est connue la Velella velella, un hydrozoaire cosmopolite – qui vit pratiquement dans tous les océans et mers de la planète – également très répandu en Méditerranée.

Les échouages massifs de ces créatures ne sont pas du tout inhabituels, surtout au printemps, mais il y a des années où les concentrations d’animaux sont particulièrement importantes, comme en cette année 2024. Selon ce qui a été révélé par l’étude « Long-term patterns of mass stranding of the colonial cnidarian Velella velella: influence of environmental forcing », publiée par le Dr Julia Parrish de l’Université de Washington et deux autres biologistes marins dans l’Inter-Research Science Publisher, les échouages les plus massifs semblent se produire après des hivers particulièrement chauds. Ce que nous avons vécu a été le plus « brûlant » de l’histoire, en raison d’une combinaison entre le changement climatique – qui augmente les températures des océans de manière effrayante – et l’impact du phénomène connu sous le nom d’El Niño.

Les chercheurs ont également trouvé une corrélation avec la mer agitée. « Dans les hivers très tempétueux avec de très hautes vagues soutenues pendant plusieurs jours, comme lors d’événements de tempête, ces colonies qui sont petites et qui viennent de commencer à se développer seront détruites. Mais lors d’un hiver plus doux, elles auront une meilleure chance de survie, laissant plus de colonies se développer vers la fin de l’hiver », a déclaré le Dr Parrish au Guardian. C’est ainsi que les chances d’échouages massifs au printemps, comme ceux qui sont enregistrés de l’Oregon à la Californie, sont plus élevées.

Les bateaux de Saint-Pierre (ou de Saint-Jean), également connus sous le nom de « marin porté par le vent », petites voiles, radeaux marins et autres surnoms, sont des hydrozoaires appartenant à l’ordre des Cnidaires, qui voguent à la surface de la mer ouverte, poussés par les vents grâce à leurs petites voiles transparentes / bleutées. D’où le surnom de bateaux et similaires. Ils ont un petit « squelette » cartilagineux et mesurent généralement de 2 à 4 centimètres. Chaque organisme n’est pas un seul individu, mais un ensemble de créatures spécialisées (colonie), exactement comme pour la fameuse (et merveilleuse) méduse portugaise. « L’espèce mène une vie pélagique et est caractérisée par le polymorphisme : à l’intérieur de la même colonie, en effet, les individus diffèrent en termes de forme et de fonction, de sorte que certains contribuent à la croissance, d’autres à la reproduction, d’autres encore à la défense », explique l’association Mare Vivo.

Contrairement à la méduse portugaise, les tentacules urticants de la Velella velella – avec lesquels elle capture de petits organismes planctoniques tels que des larves de poissons, des crustacés et d’autres créatures – sont absolument inoffensifs pour l’homme. Cependant, il est toujours déconseillé de manipuler les animaux et surtout de porter les doigts aux yeux (ou à d’autres muqueuses) après les avoir touchés. En Italie, l’augmentation des échouages, surtout le long de la côte ligure, a été associée à la réduction de la pollution marine, car ces organismes sont très sensibles et sont de bons indicateurs biologiques d’une mer en bonne santé. La diminution des tortues marines – parmi les principaux prédateurs avec le thon – pourrait également être l’une des explications. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit de créatures merveilleuses avec un cycle de vie mystérieux et fascinant, qui se termine souvent par les échouages massifs qui ont lieu aux États-Unis.