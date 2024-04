Les chercheurs ont testé une peau bionique capable de retrouver le sens du toucher : c’est l’avenir des implants

Pour l’instant, les tests sur les rats ont augmenté le taux de réussite de 120% par rapport aux groupes témoins

Il s’agit d’un pari très intéressant pour améliorer la qualité de vie des personnes | Image générée par l’Intelligence Artificielle

La perte du sens du toucher est vraiment importante pour les personnes. Cela n’affecte pas seulement sur le plan physique, car nous perdons l’un de nos sens dans une partie de notre corps avec le problème cognitif que cela entraîne, mais c’est aussi un problème d’ordre mental pour les personnes, car cela peut être vraiment angoissant et problématique pour la vie personnelle des patients. Ainsi, au fil des années, de nouvelles prothèses ont été développées – et surtout avec les avancées technologiques actuelles – qui permettent de ressentir, des mains qui se connectent parfaitement à nous ou certaines avec des tendons et des muscles. Mais que se passerait-il si la prothèse était directement la peau ? C’est le sujet dont il est question ici.

Une avancée surprenante : une peau bionique qui nous aide à ressentir

Une équipe de chercheurs de l’Institut Coréen des Sciences et Technologies (KIST) a fait une découverte qui pourrait être fondamentale pour les personnes qui ont subi des blessures, des amputations ou des implants récents et qui ont perdu le sens du toucher selon The Engineer.

Maintenant, cette équipe a développé une peau artificielle intelligente et tactile qui peut être implantée chez les humains. Construite avec des matériaux biocompatibles et un système de livraison de fonction tactile et d’appareils électroniques qui lui permettent de fonctionner, nous découvrons qu’elle simule notre peau et le plus surprenant de tout est qu’elle fonctionne en aidant également à réparer la peau blessée des personnes.

Elle utilise du collagène et de la fibrine pour détecter les changements de pression à l’aide de capteurs tactiles dans les zones fissurées. Ainsi, en plus d’être des matériaux de ce type, ils permettent la régénération de la peau et la différenciation des cellules autour des blessures. Les changements de pression se transforment en signaux électriques qui circulent à travers un circuit et sont transmis aux nerfs par le biais d’électrodes d’interface nerveuse tactile.

Ces avancées ont été testées avec succès sur des rats et ont démontré un effet de guérison des blessures supérieur à 120% par rapport au groupe témoin qui n’avait pas ces implants. Cependant, des recherches approfondies sont encore nécessaires pour mieux comprendre les processus sous-jacents à toutes ces questions.

