Les jeux de Blizzard reviendront en Chine cet été après que la société ait rattrapé NetEase

Qu’est-ce qui vient de se passer? Blizzard Entertainment s’est embrassé et s’est réconcilié avec NetEase plus d’un an après une scission acrimonieuse qui a vu ses jeux retirés du marché chinois. Les deux sociétés ont officiellement annoncé qu’elles travailleraient à nouveau ensemble dans le cadre d’un accord qui entrera en vigueur cet été, ramenant Warcraft, Overwatch, Diablo et StarCraft en Chine.

Blizzard a annoncé en novembre 2022 que l’accord avec NetEase lui permettant de publier des jeux en Chine continentale depuis 2008 expirerait le 23 janvier 2023, faute pour les deux parties de parvenir à un accord pour renouveler la licence. Blizzard avait alors déclaré qu’il ne parvenait pas à parvenir à un accord conforme à ses « principes de fonctionnement et à ses engagements envers les joueurs et les employés ».

La rupture a été désagréable, les deux parties s’accusant mutuellement après l’échec des négociations. NetEase a intenté une action en justice contre Blizzard pour les remboursements qu’elle devait verser aux joueurs concernés. Blizzard a répondu par ses propres poursuites, affirmant une violation de propriété et une concurrence déloyale concernant un jeu NetEase appelé Justice, conçu pour attirer les fans de WoW qui avaient perdu l’accès à leur MMORPG préféré.

Blizzard a également imputé à NetEase la fermeture des jeux en Chine, car la société ne prolongerait pas l’accord de six mois supplémentaires pendant qu’elle cherchait un autre partenaire d’édition en Chine – une exigence pour les sociétés étrangères selon les règles du pays. Un cadre de NetEase a déclaré que la prolongation de l’accord avait échoué à cause d’un certain « imbécile », qui a peut-être récemment exprimé ou non son intérêt pour l’achat de TikTok.

Selon certaines informations, les deux sociétés auraient réglé leurs différends et conclu un nouvel accord en décembre. Désormais, les retrouvailles ont été officiellement confirmées. Le propriétaire de Blizzard, Microsoft, a déclaré avoir conclu un accord distinct avec NetEase pour proposer ses jeux sur Xbox et d’autres plates-formes.

« Les univers de Blizzard font partie de la vie des joueurs de la région depuis de nombreuses années. Rendre les jeux légendaires de Blizzard aux joueurs en Chine tout en explorant les moyens d’apporter davantage de nouveaux titres sur Xbox démontre notre engagement à proposer davantage de jeux à davantage de joueurs dans le monde. » a déclaré Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming.

C’est probablement l’influence de Microsoft qui a contribué au retour des jeux Blizzard en Chine. L’entreprise aurait joué un rôle positif et actif dans les négociations depuis la fin de l’année dernière.

« Nous sommes ravis d’entamer le prochain chapitre, fondé sur la confiance et le respect mutuel, pour servir nos utilisateurs dans cette communauté unique que nous avons construite ensemble », a déclaré William Ding, président-directeur général et directeur de NetEase.

