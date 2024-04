L’éclipse totale vue depuis l’espace : les images spectaculaires capturées par les satellites

Les images prises par les satellites des agences spatiales et météorologiques montrent le cône d’ombre de la Lune traversant l’Amérique du Nord lors de l’éclipse du 8 avril 2024. Un point d’observation spécial, comme celui des personnes qui ont pu observer l’éclipse tout en étant en vol : voici les images publiées sur TikTok devenues virales en un temps record.

L’éclipse totale de soleil qui a laissé sans voix des millions de personnes aux États-Unis, au Mexique et au Canada le lundi 8 avril continue de fournir des images spectaculaires même plusieurs jours après. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agence américaine qui surveille les conditions météorologiques et océaniques, vient de publier certaines images de l’éclipse totale vue depuis un satellite, montrant comment l’éclipse a paru depuis un point d’observation exceptionnel : l’espace.

Non seulement depuis l’espace. Dans les jours suivant l’éclipse qui a complètement obscurci le soleil pendant environ 4 minutes dans une grande partie de l’Amérique du Nord, les vidéos de ceux qui ont pu observer l’événement astronomique directement depuis le ciel sont devenues virales sur TikTok. Pendant que la Lune couvrait complètement le Soleil, ceux qui se trouvaient en vol ont pu assister à un spectacle unique et inoubliable, dont les images, partagées sur les réseaux sociaux, ne rendent que partiellement la beauté.

Voici à quoi l’éclipse vue depuis l’espace a ressemblé, en attendant de voir les prochaines en Italie.

L’éclipse vue depuis les satellites

La NOAA a publié les images de l’éclipse totale de soleil capturées par les satellites de Geostationary Operational Environmental Satellites (GOES), une série de satellites conçus et développés dans le cadre d’un projet mené en collaboration avec la NASA. Certaines images, en particulier celles prises par GOES-16 (GOES-East), le premier satellite de la série, montrent très clairement le cône d’ombre qui se déplace sur le côté de la Terre où l’éclipse était visible.

En réalité, le satellite GOES-16 a capturé des milliers d’images pendant toute la durée de l’événement astronomique, de 16h00 à 23h00 CEST (heure d’été de l’Europe centrale), qui, une fois assemblées, montrent clairement la zone d’ombre créée par la Lune apparaissant sur l’océan Pacifique et traversant ensuite toute l’Amérique du Nord, du Mexique jusqu’à sa disparition après avoir traversé la pointe orientale du Canada. Ces images sont également visibles sur le site de l’Agence spatiale européenne (ESA).

L’éclipse observée en vol

Une beauté différente, mais tout aussi époustouflante, a été capturée par les vidéos et les photos de ceux qui ont eu la chance d’être en vol dans les cieux de l’Amérique du Nord pendant que l’éclipse se produisait. Il suffit de rechercher sur TikTok « eclipse on plane » (c’est-à-dire « éclipse vue depuis un avion ») pour voir des dizaines de vidéos montrant des passagers excités filmant le ciel devenir sombre en quelques secondes et le Soleil disparaître derrière la Lune, ne laissant qu’un cercle lumineux autour de cette dernière. Beaucoup de ces contenus ont atteint des dizaines de millions de vues. « Quelle merveille », « Pourquoi seulement aux États-Unis? », « Je n’ai jamais rien vu de tel », peut-on lire dans les commentaires des utilisateurs émerveillés par la beauté des images.

Certains en ont même profité pour trouver le courage de demander à leur petite amie de se marier : cela s’est produit sur un vol de la Delta Airlines, lorsque le ciel s’assombrissait, Neil Albstein a fait la demande de sa vie à sa copine, sous les applaudissements et l’enthousiasme des passagers.